Lequio Tanaro, conferita la cittadinanza onoraria al professor Giancarlo Isaia e al dottor Bartolomeo Salomone

Emozionante cerimonia, giovedì 12 dicembre, nel Comune di Lequio Tanaro che ha conferito la cittadinanza onoraria al al professor Giancarlo Isaia e al Dott. Bartolomeo Salomone, presidente della Ferrero S.p.A. e segretario generale della Fondazione Ferrero.

Il prof. Isaia, Presidente dell’Accademia di Medicina di Torino, medico Endocrinologo, nativo di Lequio Tanaro, dove il padre ricopriva l’incarico di Medico condotto, si è poi trasferito a Torino, dove ha percorso tutti i gradi della carriera accademica, fino a diventare professore Ordinario di Medicina interna e Geriatria, ma ha sempre mantenuto con la provincia di Cuneo, un intenso legame affettivo.

Il dottor Salomone, "Lino" per gli amici lequiesi, laurea in economia, è entrato giovanissimo in Ferrero dove ha assunto responsabilità sempre più importanti. Direttore generale della Fondazione Ferrero e membro del consiglio di amministrazione, nel 2023 è stato eletto presidente di Ferrero spa.

Il riconoscimento, approvato in precedenza dall'amministrazione, è stato conferito “per il particolare impegno, per l’alta professionalità dimostrati nella vita sociale e civile".

La serata, molto partecipata, è stata poi occasione per presentare il libro di Renato Borra “Qui dicitura Lequi”, che ricostruisce la storia del paese.