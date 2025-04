Oggi lutto cittadino per i funerali di monsignor Cavallotto, vescovo emerito di Cuneo e Fossano

Oggi, mercoledì 30 aprile, l'ultimo saluto al vescovo emerito di Cuneo e Fossano, monsignor Giuseppe Cavallotto, scomparso domenica 27 aprile.

I funerali saranno celebrati alle 10 nella chiesa Cattedrale di Cuneo, con partenza alle ore 9.45 dal Vescovado nuovo. Saranno presieduti da monsignor Franco Lovignana, presidente della Conferenza Episcopale Piemontese, e il vescovo Piero Delbosco ricorderà il suo predecessore nell'omelia.



Anche l'Amministrazione Comunale partecipa al cordoglio proclamando lutto cittadino per la giornata di oggi.

“L’Amministrazione Comunale – scrivono in una nota -, anche raccogliendo la spontanea partecipazione ed il sentire convinto della comunità, intende manifestare il cordoglio della Città di Cuneo per questo grave lutto che ha colpito la cittadinanza e il territorio cuneese. Per rendere omaggio alla figura di S.E.R. Mons. Giuseppe Cavallotto, il giorno mercoledì 30 aprile 2025, giornata nella quale si svolgerà la cerimonia funebre, è stato proclamato il lutto cittadino, con esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali.

L’Amministrazione Comunale invita inoltre tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive e i titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune durante la Cerimonia delle esequie”.

I rappresentanti delle istituzioni civili si ritroveranno entro le ore 9.45 direttamente nella Cattedrale per occupare i posti loro indicati, indossando le fasce tricolori. Solo per i comuni di Cuneo, Fossano e Vinchio è prevista la presenza del Gonfalone.

“Ci uniamo al dolore della Chiesa cuneese per questa grave perdita - dichiarano la Sindaca Patrizia Manassero e il Presidente del Consiglio Marco Vernetti -, che impoverisce la nostra comunità. Chi ha avuto modo di incontrarlo e conoscerlo può testimoniare la costante opera di accoglienza e ascolto che Mons. Cavallotto ha dimostrato verso tutta la società cuneese. Lo vogliamo ricordare come persona che sempre, con grande disponibilità e affabilità, ha saputo porsi in un atteggiamento di dialogo rispettoso e collaborativo anche con le istituzioni cittadine”.



Al termine della funzione il vescovo Giuseppe sarà sepolto nella tomba dei vescovi della Cattedrale stessa.