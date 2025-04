In ricordo del Carabiniere Angelo Lindo, un grazie di cuore per le donazioni ricevute

Luciana Millone, moglie di Angelo Lindo, Appuntato scelto dei Carabinieri, mancato a Moretta all’inizio del mese di aprile all’età di 58 anni, desidera ringraziare tutti coloro che hanno devoluto un offerta in sua memoria che è stata donata alla sezione Ail ‘Paolo Rubino’ di Cuneo.

La signora Luciana cancelliere in Tribunale a Cuneo desidera inoltre ringraziare gli amici Marcello, Cristina, Anna, Gianni, Maurizio, Dina, Antonio, Luca, Paola, Lorenzo, Giorgio, Francesco, Linda, Nicolò, Antonella, Giancarlo, Fausto, Ignazio, Luciano, Giovanni, Maria e tutti coloro che hanno dimostrato vicinanza nel dolore.

Un ringraziamento per le offerte ricevute in memoria di Angelo Lindo è stato fatto da Anna Rubino presidente del AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) di Cuneo, che in una lettera alla famiglia scrive: “Desideriamo comunicarle di aver ricevuto da parte della Compagnia dei Carabinieri di Savigliano un generoso contributo per ricordare Angelo Lindo.

Vogliamo guardare a questo gesto come un'opportunità preziosa per coltivare insieme la speranza, un "seme" delicato tanto più in una circostanza così dolorosa.

In questi 25 anni di attività siamo stati una presenza costante a fianco di pazienti e familiari. Un aiuto concreto: supporto sociale, economico e psicologico; investimenti in ricerca e assistenza; impegno per garantire le migliori cure nel Reparto di Ematologia di Cuneo: ospitalità nelle ‘Case AIL’.

Il nostro sogno: un futuro senza malattie, piantando per terra tante certezze e realizzando nuovi progetti.

Per portare avanti tutto questo, però, abbiamo bisogno della collaborazione e della buona volontà di tante persone: volontari, sostenitori, personale sanitario, altre associazioni...tutti insieme siamo AIL. Ma soprattutto abbiamo bisogno di ascoltare le persone, i pazienti e chi affronta il percorso di malattia a fianco a loro, per ricordarci e ricordare che curare è innanzi tutto "prendersi cura" e ogni azione, per quanto innovativa e tecnologica, deve innanzitutto rispondere a questa "missione".

Le invio un ideale abbraccio a nome di tutte le persone che abbiamo aiutato finora e di quelle che, insieme, potremo ancora aiutare in futuro. Grazie di cuore”.