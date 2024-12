A Crava torna la magia del Presepe Vivente

La magia del Presepe Vivente torna a Crava, frazione di Rocca de’Baldi.

Dopo alcuni anni di stop e la versione un po’ rivisitata dello scorso anno, le strade si animeranno con una quarantina di postazioni dove grandi e piccini daranno vita a rappresentazioni storiche e antichi mestieri, il tutto allietato da musica natalizia.

Sono confermate le date, il 24 dicembre dalle 20.30 alle 23.00 e il 26 dicembre dalle 15.00 alle 18.30 , entrambe ad ingresso gratuito.

In caso di maltempo sarà posticipata a domenica 29 dicembre nel medesimo orario pomeridiano, dalle 15.00 alle 18.30.

"Indispensabile - spiegano dal Comitato "Presepe vivente" - la collaborazione con i cittadini e l’enomuseo 'La cantina', che metteranno a disposizione i loro locali e non solo, per lo svolgimento della manifestazione. Un ringraziamento anche a Don Silvio Danna che, come da tradizione, concede il locale adiacente alla chiesa per allestire la capanna della Sacra famiglia, interpretata in questa edizione da Alex Francia, Elena Cardone, la piccola Cloe e il fratello Jacopo, l'angioletto di famiglia. Per creare un po’ di atmosfera natalizia, la Proloco Roccadebaldese, il Comitato presepe vivente, la biblioteca del centro culturale Don Franco Mattalia e l’ Enomuseo la cantina organizzano sabato 21 dicembre ore 21 nella chiesa Santa Maria Vergine Assunta la rassegna corale del coro “Armonia della parola".