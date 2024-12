La frazione Bandito di Bra piange la scomparsa di Andrea Panero

Cordoglio nella frazione Bandito di Bra per la morte di Andrea Panero, 75 anni, ex ferroviere, per tanti anni impiegato presso la stazione torinese di Porta Nuova.

Persona molto gentile e benvoluta, era molto attivo in parrocchia, essendo anche ministro ordinario della Sacra Comunione. Il figlio Sergio è attualmente consigliere comunale a Bra.

Lascia la moglie Anna, i figli Bernardino con Mariapaola, Sergio con Laura, Enrico con Daniela e Marco con Kate, i nipoti Andrea, Chiara, Alessandro, Giorgia, Maya e Davide, fratelli cognati e amici tutti.

Il rosario verrà recitato questa sera, martedì 17 dicembre, alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale Assunzione di Maria Vergine.

Il funerale avrà luogo domani, mercoledì 18 dicembre, alle ore 10, nella stessa chiesa parrocchiale, con partenza alle 9.50 dalla Casa del commiato “Luce di speranza” di via Don Orione 77/a.