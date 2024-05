Era uscito in bici senza rientrare a casa: ritrovato nel vallone di Sant'Anna di Vinadio

E' stato ritrovato l'uomo ricercato dalle prime ore di questa mattina 29 maggio. Era nel vallone di Sant'Anna di Vinadio, quindi ad una cinquantina di chilometri dal luogo della scomparsa, la zona di Brignola nei pressi di Roccavione.

Provvidenziale un avvistamento avvenuto ieri, di una persona che lo aveva incrociato proprio in quella zona, in bicicletta. Questo ha permesso di spostare la zona delle ricerche e di trovarlo in tempi piuttosto rapidi. A quanto risulta sta bene, anche se un po' provato dalla notte all'addiaccio.

Classe 1960, era allontanato ieri mattina poco prima di mezzogiorno con la sua bicicletta, senza fare più ritorno.

Le ricerche hanno impegnato i vigili del fuoco del nucleo SAF (Speleo Alpinistica Fluviale) e della TAS (Servizio di Topografia Applicata al Soccorso), insieme con due squadre di volontari partiti alle prime luci dell’alba da Busca e Morozzo. Coinvolti anche i carabinieri, ai quali era stata presentata la denuncia di scomparsa.

Sta rientrando a casa autonomamente, sempre in sella alla sua bici.