Trapianto capelli prima e dopo in Turchia: cosa mostra?

Il Dr. Levent Acar è considerato a livello internazionale il più noto chirurgo per il trapianto di capelli in Turchia

Riguardo il trapianti di capelli prima e dopo in Turchia, nell’ultimo anno si è assistito a un netto incremento dei voli verso la nazione, con migliaia di persone da tutto il mondo che sempre più spesso vi si recano. Ma perché proprio la Turchia? Semplice: per la combinazione vincente di eccezionale qualità e costi contenuti. Tra le varie cliniche turche, Cosmedica, con sede a Istanbul, è rinomata nel trapianto di capelli. Il suo chirurgo, il Dr Levent Acar, parla fluentemente inglese e vanta oltre 16 anni di esperienza. È specializzato in trapianti particolarmente naturali e in tecniche che lo aiutano a ottenere i migliori trapianti di capelli.

Quanti anni dura il trapianto di capelli?

In breve possiamo affermare che un intervento di alta qualità dovrebbe durare per il resto della tua vita. Questo perché quando si perdono i capelli, le zone calve non sono causate da problemi genetici del cuoio capelluto, ma dall’effetto degli ormoni sui follicoli piliferi.

Quando si vedono i risultati di un trapianto di capelli?

(Foto prima e dopo il trapianto di capelli in Turchia).

Il chirurgo utilizza i follicoli donatori geneticamente programmati contro la caduta e prelevati da un’area donatrice. Quindi, se i follicoli piliferi che hanno perso capelli sono sostituti da follicoli piliferi sani provenienti da un’area donatrice, non c’è ragione per cui i capelli trapiantati non debbano essere una soluzione permanente alla caduta. Naturalmente il successo di un trapianto dipende dalla procedura eseguita.

Il chirurgo specializzato e la sua tecnica

Il Dr. Levent Acar pratica principalmente la DHI Micro Zaffiro, che garantisce una guarigione più rapida e un tasso di crescita di capelli migliorato, e ha realizzato oltre 20.000 operazioni di successo, grazie all’utilizzo della Robopen, che gli consente di rimuovere gli innesti in un solo passaggio per poi reinserirli. In questo modo, le radici dei capelli non si spezzano durante e dopo il trapianto. Invece di una lama metallica, ne utilizza una in zaffiro, che gli consente incisioni più piccole e precise e di conseguenza tempi di recupero più rapidi. Il trapianto di capelli in Turchia garantisce risultati ottimali che durano nel tempo.

Il metodo di Cosmedica

Possono essere utilizzate diverse tecniche per un trapianto di capelli, ma la clinica Cosmedica utilizza la tecnica FUE, un metodo delicato sul cuoio capelluto. Le radici vengono estratte dalla zona donatrice e i singoli gruppi di follicoli piliferi vengono rimossi e reimpiantati in altre aree calve. Le unità follicolari vengono inserite in canali che sono stati incisi con una lama ricavata dalla pietra in zaffiro. Questi tipi di trapianto consentono una guarigione più rapida e minori possibilità di infezione rispetto ai tradizionali strumenti in acciaio.

L’esperienza di Giuseppe Catania

Che Cosmedica sia una clinica top nell’ambito della caduta dei capelli e della perdita di capelli lo dimostra l’esperienza di Giuseppe Catania, un romano che aveva un problema di alopecia e cha ha scelto proprio Cosmedica per ricevere un trattamento con le tecniche e gli strumenti più moderni di trapianto di capelli. Giuseppe ha condiviso la sua esperienza di trapianto di capelli prima e dopo. Giuseppe afferma: “Lo staff è davvero meraviglioso. Non mi aspettavo una simile professionalità”. Durante il suo viaggio per il ripristino dei capelli, Giuseppe è rimasto colpito dal trattamento perfetto e dai migliori risultati finali dopo l’intervento.

(I fantastici risultati mostrati nel prima e dopo il trapianto di capelli in Turchia).

Cosmedica offre 3 pacchetti all-inclusive tra cui poter scegliere, di cui il DHI Zaffiro è il più popolare. I pacchetti sono pensati per venire incontro alle tue esigenze individuali. Sarà il Dr. Acar a valutare le tue condizioni e a consigliare il trattamento più idoneo, insieme a un piano dettagliato dei costi. Secondo la scala Norwood, che consente di classificare e diagnosticare gli stadi della calvizie maschile e l’alopecia androgenetica, il chirurgo sarà in grado di consigliarti. Ma a prescindere dal pacchetto per trapianti di capelli che sceglierai, i prezzi presso Cosmedica oscillano tra i 2.300 e i 4.000 euro. Un trapianto in Italia costa tra i 4.000 e i 20.000 euro. Quindi, i prezzi di Cosmedica sono estremamente competitivi! Se stai pensando a un trapianto in Turchia, richiedi un preventivo gratuito e una consultazione professionale a Cosmedica. Sul sito è possibile trovare ulteriori informazioni sul costo trapianto capelli Turchia.