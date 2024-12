Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì riceve il Santhià nell'ultima sfida del 2024

Nell’ undicesima giornata del Campionato di Serie C il VBC Mondovì capolista allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba ospiterà sabato sera al PalaItis alle ore 20.30 il Santhià nell’ ultimo turno dell’ anno solare 2024.

In classifica generale, dopo i primi dieci turni, i monregalesi, che arrivano dal successo per 3-1 sul campo di Busca, sono primi con 30 punti, sempre a +5 sul Lasalliano Torino secondo ed a +6 sull’ Acqui terzo. Il Santhià invece arriva dalla sconfitta interna per 3-1 contro l’ Altiora e si trova al nono posto a quota 14 punti, con 4 vittorie sulle 10 partite sin qui disputate.

“Dovremo affrontare questo impegno con tanta umiltà e molta attenzione – avverte coach Massimo Bovolo – perché il Santhià vale decisamente di più di quello che dice la sua classifica attuale. Dovremo spingere sull’ acceleratore sin dall’ inizio per metterli in difficoltà e togliere loro certezze, giocando in modo ordinato e lucido. Dobbiamo cercare di giocare come fatto sabato scorso nei due set centrali, vinti a 14 ed a 13, in cui abbiamo giocato con continuità su livelli elevati. Il nostro obbiettivo è quello di riuscire a ripetere i brillanti risultati e le prestazioni sino ad ora offerte in campionato perché vogliamo continuare la nostra striscia positiva di risultati per mantenere invariato il nostro vantaggio sulle dirette inseguitrici, anche se sappiamo che nulla sarà scontato.”