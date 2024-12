La magia della pasta fresca per le feste: il Pastificio Artigianale Martino

Preparata con ingredienti che rappresentano l'eccellenza del territorio, la pasta di Corrado Martino unisce sapori autentici a una lavorazione artigianale che evoca la tradizione. Le proposte del pastificio spaziano tra numerose varietà, garantendo un successo assicurato durante i pranzi e le cene festive.

Tra le specialità più richieste troviamo Monvisotto, Perla del Monviso, Agnulot et San Bias: autentiche delizie realizzate con materie prime semplici, genuine e a chilometro 0, capaci di evocare il gusto autentico della tradizione locale.

Corrado, instancabile maestro della pasta, da oltre 25 anni lavora fianco a fianco con sua moglie Nadia e, con l’aiuto della figlia Giada, si occupano della cura meticolosa di ogni fase, dalla scelta degli ingredienti alla distribuzione. Il loro impegno ha portato riconoscimenti come la De.Co. per La Perla del Monviso e Agnulot et San Bias, mentre il Monvisotto – un connubio tra l'Asparago dolce di Revello e la Toma del Monviso – è diventato un emblema del territorio.

La sede del pastificio, situata nel pittoresco borgo di Rifreddo ai piedi del Monviso, è oggi un punto di riferimento per un numero sempre maggiore di clienti che arrivano da tutta la provincia. Le sue specialità artigianali sono disponibili anche in selezionati negozi di nicchia nelle province di Cuneo e Torino.

Oltre ai prodotti più ricercati, il pastificio offre un’ampia gamma di classici: Agnolotti piemontesi, Plin, Ravioles, tortellini, tortelloni dai ripieni stagionali e mezzelune. Ogni proposta racchiude profumi e sapori unici che conquistano al primo assaggio.

Per chi desidera concludere il pasto con una nota dolce e rinfrescante, il pastificio offre "Il Gelato del Re", o Visu: un gelato artigianale preparato con ingredienti di eccellenza e disponibile in una varietà di gusti sorprendenti.

Durante le festività il punto vendita del pastificio a Rifreddo sarà aperto con orari speciali:

Martedì 24 dicembre dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19; Mercoledì 25 dicembre dalle 9 alle 12.

Il 27, 28 dicembre dalle 9 alle 12,30; Domenica 29 dicembre dalle 9 alle 12,30; Lunedì 30 dicembre dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00; Martedì 31 dicembre dalle 9 alle 12,30.

PASTIFICIO ARTIGIANALE Martino Corrado e Nadia . Via Braide, 10 - Rifreddo (CN)

Tel. 0175.260433 - Cell. 329.2170164 / 392.3174492