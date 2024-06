Oggi è la Festa della Repubblica: tanti gli eventi da non perdere in tutta la Granda

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo

Eventi e manifestazioni

Arriva a Bossolasco “Rose e Rosé – Festa della Fioritura delle Rose”, un fine settimana che rende omaggio alla splendida varietà e alla bellezza delle svariate specie e tonalità di fiori che impreziosiscono ogni spazio del celebre paese dell’Alta Langa. Il ricco programma prevede lectio, dibattiti, performance teatrali, una mostra mercato florovivaistica con la presenza di espositori d’élite, masterclass e degustazioni di Alta Langa, cene conviviali e laboratori didattici pensati sia per adulti che per bambini. Verranno inaugurati il rinnovato parco delle rose e la mostra fotografica di Gian Paolo Barbieri, uno dei fotografi più influenti della seconda metà del Novecento allestita presso i locali del Palazzo comunale – Ex Confraternita dei Battuti. Info: https://visitbossolasco.it, programma completo: www.roserose.eu



A Ceresole d’Alba torna in questo fine settimana la Fiera delle Terre Rosse, un evento che celebra la ricchezza culturale, la tradizione e la cultura del territorio del Roero. Sono previsti laboratori, visite alle peschiere, ci sarà la presenza folkloristica degli sbandieratori che farà da contorno alla trebbiatura e al raduno di trattori d’epoca mentre i collezionisti potranno immergersi nella mostra dedicata ai mattoncini Lego nel salone del muBATT che si potrà visitare insieme alle chiese barocche dedicate a San Giovanni Battista e a San Bernardino, al cortile del castello e gli affreschi della Madonna del Buontempo ospitati nel Palazzo Comunale.

Sarà possibile gustare gli asparagi, la Tinca Dop, le fragole, i peperoni, i biscotti pampavia, il miele, la salsiccia di Bra e le carni bovine di razza piemontese. Questa giornata si chiuderà alle 23 con un grande spettacolo pirotecnico. Tutto il programma su: https://comune.ceresoledalba.cn.it/it-it/home



A Saluzzo, fino a domenica 16 giugno, nella sede de Il Quartiere, in Piazza Montebello 1, sarà possibile visitare la 29ª Mostra di Arte Contemporanea. La collettiva accoglierà i progetti espositivi di circa 30 artisti emergenti di eterogenea formazione e provenienza, selezionati tramite open call, rispecchiando così la natura della kermesse alla costante ricerca di nuovi talenti della scena artistica. Info: https://startsaluzzo.it/start-arte



È in programma a Paroldo questo fine settimana la Fiera della Dula, dedicata alla Pecora delle Langhe, con esposizione di prodotti locali, antichi mestieri, eventi culturali e laboratori.

Oggi, a partire dalle 10 e per tutta la giornata, sono previsti mostra mercato con espositori di artigianato e gastronomia, degustazioni di prodotti tipici nei vari stand, laboratori gratuiti di "produzione formaggi" per bambini fino a 10 anni, "degustazione formaggi" per adulti, esposizione di animali della fattoria e mestieri e giochi tradizionali correlati, dimostrazioni di lavoro di cani da pastore addestrati e pranzo a tema con la Proloco Paroldo. A partire dalle 20.30 ci sarà il Ballo a Palchetto ad ingresso libero, con Alberto e Simone. Info: https://paroldoaltralanga.com/eventi



L’Università di Scienze Gastronomiche (UNISG) di Pollenzo, Bra si prepara per le celebrazioni del ventennale in programma fino al 3 giugno. Sarà un incontro con studenti, docenti, alunni, esperti e appassionati in un'effervescente miscela di mercati, dialoghi e riflessioni. Tra i tanti appuntamenti sono in calendario convegni e UNISG talks a cura dei docenti e esperti di fama nazionale e internazionale, workshop esperienziali realizzati da studenti e ex studenti, Masterclass, attività educative per mini-gastronomi , incontri tra arte, spettacolo, cultura e informazione, degustazioni e la replica dell’evento di grande successo “Se la Langa è così”. Ad allietare la manifestazione ci saranno una giostra dei cavalli, musica e la possibilità di consumare cibo e bevande. Tra gli ospiti e Stefano Boeri che dialogherà con Carlin Petrini oggi alle 11.30. Programma completo: www.ventennaledipollenzo.it



Oggi, domenica 2 giugno, torna la "Spasgiada Galupa" di Boves, passeggiata enogastronomica che toccherà diverse frazioni del territorio con un percorso ad anello di circa 11 km con partenza e fine in "Piazza dell’Olmo". Inizio alle 10.00 in "Piazza dell’Olmo", con la consegna del kit composto da tasca portabicchiere e bicchiere in plastica da collezione e una gustosa colazione a base di croissant e the caldo. In ogni tappa successiva i partecipanti potranno gustare un pranzo completo dall’aperitivo al caffè. Presso il Santuario di Madonna dei Boschi i partecipanti potranno anche approfittare di un momento dedicato a cultura e arte a cura dei volontari che sveleranno curiosità e bellezze dei tesori custoditi all’interno del Santuario. Musica assicurata con il concerto della banda cittadina Silvio Pellico “La Rumorosa”. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

Info: www.comune.boves.cn.it



La Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì, in programma oggi, domenica 2 giugno, prevede la partecipazione di numerosi espositori che presentano erbe, piante e fiori, prodotti di erboristeria, spezie, frutta, tisane, oli, salumi speziati e formaggi alle erbe. Una fiera anche gastronomica. In attesa dell'evento saranno proposti corsi e laboratori a tema. Per tutta la giornata, dalle 9, ci sarà la mostra mercato di prodotti naturali, enogastronomici, artigianato, fiori, piante ed erbe aromatiche. Dalle 10 alle 18 avrà luogo il battesimo della sella con passeggiate a cavallo e in carrozza. Dalle 10 alle 12.30 si svolgerà la prima parte dello show equestre e alle 10,30 inizierà la messa solenne seguita dalla processione del Corpus Domini. Alle 12.30 ci sarà il pranzo delle erbe a cura di “Cavoli a merenda” presso la tensostruttura “Pala San Pio” nell’area della manifestazione. Al pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 17.30 seconda parte dello show equestre. Dalle 15 alle 17 visite guidate alla pieve di San Maurizio ed alle 17 nella Crusà intervento del rettore della “Castagna Bianca”, Guido Viale, che parlerà dell’impiego delle erbe in cucina. Durante la fiera sono previste camminate alla scoperta delle piante officinali su prenotazione.

Info: www.comune.roccafortemondovi.cn.it



Dronero ospita questo fine settimana la Fiera degli Acciugai, manifestazione che ha radici nell'antica tradizione montana, raccontando un mondo che ha ancora tracce vive in Valle Maira, tra sapori, natura e tutta la cultura Occitana. La platea degli espositori sarà caratterizzata da una vasta scelta di prodotti, in primo luogo le acciughe, i prodotti della Valle Maira e a seguire l’area che la circonda, le Terre del Monviso e il Gal Terre Occitane. Sono previsti street food e musica, artigianato locale e pacchetti turistici proposti dal Consorzio Valle Maira. Durante la manifestazione sono in calendario visite guidate al Monastero Cistercense di Monastero, al Santuario di San Costanzo al Monte, ai tesori nascosti di Dronero, laboratori per grandi e piccini. Tanti appuntamenti per famiglie e bambini con il Microcirco e la novità Mago Pongo e le sue biciclette snodate, per grandi e piccini. La Piazza dei balocchi, l’Artigianato, lo street Food, la formazione, il Mulino della Riviera: Dronero sarà una mappa di luoghi da raggiungere e dove fare o ascoltare, acquistare o assaggiare. Tutto il programma su: www.anciue.it



Fino ad oggi, 2 giugno, torna La Tre Giorni delle Donne, fine settimana di incontri, laboratori, proiezioni e musica intorno al tema dell’attivismo e dell’ecofemminismo. La 7ª edizione si terrà a Celle di Macra in Borgata Chiesa, in alta Valle Maira, organizzata dal Coordinamento Donne di Montagna. Oggi alle 9.30 si partirà l’escursione da Borgata Chiesa a Borgata Castellaro (Celle Macra), alle 11.30, presso la Borgata Castellaro ci sarà il concerto della Corale della Valgina, alle 13 il pranzo vegetariano comunitario, prenotazione obbligatoria. Info: www.donnedimontagna.it



Un lungo fine settimana a Bastia Mondovì in occasione dei festeggiamenti di San Fiorenzo. Presso l'area sportiva in via ponte Tanaro, sono previste attività per tutti i gusti. Oggi alle 11 è prevista la Processione con il Santo alla Cappella di S. Fiorenzo, a seguire la Santa Messa. Dalle 15 alle 18 visite guidate gratuite agli affreschi di San Fiorenzo.

Info: www.facebook.com/comunebastiamondovi



Nel fine settimana appuntamento a Vicoforte con Florete Flores, la mostra mercato dedicata alla floricoltura allestita nella cornice del complesso monumentale del Santuario della Natività di Maria Regina Montis Regalis, nei pressi della palazzata. Vivaisti e commercianti esporranno arbusti, alberi, rose, fiori stagionali, ortaggi, sementi e tutto quanto serve per praticare il giardinaggio e abbellire terrazzi e davanzali. Nello stesso contesto l'associazione ProVicoforte organizza la gustosa rassegna gastronomica Fior di ProLoco con street food e piatti tipici della tradizione piemontese. È previsto un ricco programma di intrattenimento per grandi e bambini. Oggi si comincerà con il gioco “Climate fresk”, per i giovani che amano l’ambiente. A seguire trucchi e segreti di espositori competenti: le erbe in cucina, differenze e coltivazione dei peperoncini piccanti, manutenzione di stagione delle rose, presentazione di libri. Sarà possibile salire sulla cupola del Santuario. Programma su: www.facebook.com/FloreteFloresVicoforte e www.facebook.com/ProVicoforte



In questo fine settimana torna ad Alba l’appuntamento con la Notte Bianca delle Librerie. Questa domenica, a partire dalle 10 alle 12.30, sarà interamente dedicata ai bambini e alle famiglie. In caso di maltempo gli appuntamenti all’aperto si spostano in sala Beppe Fenoglio (cortile della Maddalena). Info e programma completo: www.comune.alba.cn.it/it



Oggi, domenica 2 giugno, torna a Bra “Famiglie in Festa” con numerosi appuntamenti in programma nel corso della giornata. Dalle 9, al via Bici in città con la Uisp, con ritrovo per la partenza in piazza Giolitti. Piazza Giolitti sarà il quartier generale della Festa anche nel pomeriggio: dalle 14.30 laboratorio di lettura (si replica alle ore 16.30) con “Vitamina” e laboratorio 3R “Recupero, Riuso, Riciclo” a cura dell’Associazione Piedi x Terra e della Cooperativa Alice. Dalle 15 alle 18 “Giochiamo a dama e costruiamo strategie” con i giochi da tavolo per tutti a cura dell’Ordine della Rocca. Alle 15.30 esibizione del gruppo “I Cera una Volta”, con spettacolo dei burattini, ludobus e palloncini. Ingresso gratuito a tutti gli eventi, senza necessità di prenotazione. In caso di maltempo i laboratori e l'esibizione del gruppo “I Cera una Volta” si sposteranno presso il complesso “Arpino” adiacente alla biblioteca. Info: www.turismoinbra.it



Si svolgerà questa domenica, 2 giugno, a Cherasco il Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo con centinaia di bancarelle dislocate lungo le vie del centro storico cheraschese. I banchi, che offrono di tutto, dai mobili e soprammobili ai complementi d’arredo, dai libri e stampe agli strumenti da lavoro, agli abiti ed accessori vintage, ai dischi, alle ceramiche e vetri e tanto altro ancora, saranno sparpagliati ai piedi degli antichi di palazzi storici, lungo le vie a croce, nella suggestiva piazza dell’Arco del Belvedere e nei giardini della Madonnina. Il centro sarà chiuso al traffico dalle 7 alle 18, per tutta la giornata si potrà camminare senza preoccuparsi delle auto, stare all’aria aperta, trascorrere una giornata respirando un’atmosfera d’antan, in mezzo a banchetti che propongono oggetti di ogni genere, tutti rigorosamente provenienti dal passato.

Info: www.comune.cherasco.cn.it



A Pian Munè, Paesana, questa domenica ci sarà l’opportunità di provare l’emozione di un volo panoramico in elicottero a cura di Heliwest (partenza poco sotto il parcheggio). Durante tutta la giornata (dalle 10 alle 18) sarà possibile arrivare e prenotare il volo; un’esperienza unica per ammirare dall’alto la Valle del Monviso e la catena delle Alpi, con persone qualificate.

Info: www.facebook.com/PianMune



A Bagnolo Piemonte questa domenica 2 giugno, in mattinata, ci sarà il raduno auto d’epoca 500 e la seconda edizione della Mangia e Cammina, passeggiata gastronomica aperta e adatta a tutti con partenza alle 9, passaggio al castello Malingri e successivo trasferimento in trenino alla Torre dei Gossi; dalle 12.30 pranzo a tema tricolore; nel pomeriggio, alle 16.30, spettacolo di danza e aperitivo finale di chiusura. Info e contatti per prenotare: www.facebook.com/ProLoco.Bagnolo.Pte



Torna oggi, domenica 2 giugno, il 2° tour alla scoperta della valle Bronda con partenza da Pagno.

Una camminata per escursionisti allenati che percorre i 20 chilometri di sentieri dove si potranno esplorare 5 chiese e numerosi piloni votivi, ammirando 7 panorami mozzafiato che si estendono sulla valle Bronda, la valle Varaita, la valle Po e il Monviso. Il ritrovo è previsto alle 7,50 in piazza Mercato a Pagno con partenza alle 8. La partecipazione è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto alla squadra Aib della valle Bronda, associazione di volontari che operano come squadra antincendi boschivi, oltre che per la sicurezza del territorio e la protezione ambientale.

Info: www.targatocn.it/2024/06/01/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/ritorna-domani-2-giugno-il-tour-alla-scoperta-della-valle-bronda.html



In questo fine settimana appuntamento con Neive nel 1247, la magia del Medioevo.

Sono in programma la sfilata del corteo storico guidata dal gruppo sbandieratori e musici di Neive, a cui seguiranno le esibizioni degli sbandieratori e musici di Neive, l’apertura accampamento medievale con combattimenti e didattica, gli spettacoli musicali itineranti, l’apertura della taverna in Piazza Cocito, la dimostrazione combattimenti e didattica presso accampamento, gli spettacoli dei “Giullari del Carretto”. Oggi la manifestazione si concluderà alle 18.30 con l’apericena alla taverna. Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive



A Neviglie appuntamento oggi, domenica 2 giugno, con Marcè Tastè 2024, un percorso in cinque tappe per degustare il territorio attraverso la cultura, l’arte, il buon cibo e l’ottimo vino.

La camminata si svolgerà prevalentemente su strade bianche, in aperta campagna.

Il percorso è fattibile da tutti e sono graditi gli amici a quattro zampe, al guinzaglio.

In caso di pioggia l'evento verrà rimandato a data da destinarsi.

Iscrizioni scrivendo a marcetasteneviglie@gmail.com.

Info: https://langhe.net/evento/marce-taste-colline-langa



Ad Ormea in questo fine settimana si festeggia il Corpus Domini. Oggi sono in programma la Santa Messa e la Processione a partire dalle 10.30. Alle 16 presso la Piazza della Chiesa di San Martino ci sarà il concerto del Corpo Bandistico “Alta Val Tanaro”. Info: www.facebook.com/ComunediOrmea



Street parej è un nuovo festival per celebrare la cultura dello street food e l’intrattenimento dal vivo in programma oggi, domenica 2 giugno, all’interno del Collisioni circus di parco Tanaro. Inizio alle 10 con l’offerta culinaria dei truck di Coj more than food. La musica inizierà con Rick Neiss, seguirà Dottor Botti (Gemelli del gol) con un dj set funky per ballare già all’ora di pranzo, e dj Hunt, che farà uno spettacolo imperdibile con i vinili. Alle 16 ci sarà il primo concerto con i Lee Money, seguiti dalla performance dei Magasin du cafè alle 18. Alle 20.30 ci si potrà scatenare in pista con Radio Fujot, prima del gran finale serale nuovamente con Rick Neiss, per una sessione di musica techno. Spazio anche per i più piccoli, per i quali sono state organizzate letture animate a cura di Sara Conterno dalle 16, merenda a base di pane e Nutella e tanto divertimento con giochi e animazioni. Ingresso gratuito, info: https://langhe.net/evento/street-parej



A Sinio appuntamento questa domenica con “Pantalera, Ravioli e Motori”, giornata ricca di attività con raduno statico di auto sportive e moto sia moderne che storiche.

Nella piazza ai piedi del castello torna la Pantalera con una partita amatoriale Munfort vs Virtus Langhe Dogliani. Al termine della partita ci sarà l'opportunità, per chi lo desidera, di cimentarsi in questo sport. Sarà possibile fare pranzo dalle 12.30 e durante l'intera giornata sarà attivo lo stand gastronomico a cura della Pro Loco. Info: www.facebook.com/prolocodisinio



A Manta questa domenica è la giornata del “Mangia Manta”, la passeggiata enogastronomica con prenotazione obbligatoria per le vie e la collina del paese. Il ritrovo è fissato nei pressi di Cascina Aia. Da qui il percorso proseguirà toccando piazza Damiano, dove è prevista la distribuzione dell’aperitivo accompagnato dagli immancabili stuzzichini. La seconda postazione, a Santa Maria del Monastero, servirà gli affettati misti. Si proseguirà poi sulla collina mantese: a Cascina Rubina sarà servito un ultimo sfizioso antipasto, mentre a San Leone le postazioni daranno pasta al sugo e minestrone. La passeggiata proseguirà poi alla postazione del “pavaiun” dove sarà presente la postazione dedicata al secondo con contorno. Infine, la discesa verso il centro del paese toccherà le postazioni dei formaggi (nei pressi della torre dell’orologio del Castello) della macedonia e del dolce (piazzetta parco di san Rocco) per poi concludersi a Cascina Aia per il caffè.

Info: www.facebook.com/ProlocoManta



In occasione dell’apertura ordinaria, il Parco Museo dell’Ingenio situato nell’ex Convento dei Cappuccini a Busca organizza, per oggi, 2 giugno, i “Mercatini dell’Ingenio” ad ingresso libero dalle 10 alle 18 ad orario continuato. Sarà anche possibile visitare le pregevoli miniature meccaniche e l’esposizione dei macchinari storici. Info: www.facebook.com/Parco.Museo.Dell.Ingenio





Musica e spettacoli



Per la rassegna Burattinarte, appuntamento questa domenica alle 16 a Novello, con lo spettacolo “A spasso con Sandrone”, show per bambini, famiglie e pubblico misto con burattini, magie, pupazzi e arti varie. Burattini, pupazzi, storie e magie si inseguono in uno spettacolo in cui la sorpresa è la vera protagonista. Info: https://burattinarte.it



La Fondazione Fossano Musica propone per questa domenica due appuntamenti.

A Beinette alle 18 ci sarà il Sacred Concert di Duke Ellington e a Fossano alle 21 è in calendario “Una voce sola”, coro di Voci Bianche, ft. Rebel Bit.

Info: https://fondazionefossanomusica.it/it/eventi



Oggi, domenica 2 giugno, alle 17 la parrocchiale di San Giovanni Battista di Sale San Giovanni ospita il concerto dell'orchestra sinfonica amatoriale italiana. Musiche di Schumann e di Schubert. Ingresso libero. Info: www.comune.salesangiovanni.cn.it



Alba Music Festival quest’anno alla sua XXI edizione, celebra un connubio costante e virtuoso con la città e il suo territorio, un cammino che ha ospitato centinaia di artisti, orchestre e gruppi da oltre 20 nazioni, prime esecuzioni, masterclass, eventi collaterali e relazioni stabili con istituzioni internazionali. Il festival è dedicato a Giacomo Puccini nel centenario della scomparsa, alla sua arte e al suo genio, tra gli artisti che più hanno influenzato la musica del secolo scorso.

Tutti gli appuntamenti di questa domenica su: www.albamusicfestival.com/it



In occasione del 25° anno di attività, tra musica e canzoni, il Chorus2000 invita a partecipare agli eventi organizzati per celebrare insieme questo importante compleanno. Il primo appuntamento si terrà oggi, domenica 2 giugno, dalle 21, in piazza San Martino a Vezza d’Alba, con il “Concerto del Cuore”. L’ingresso per assistere allo spettacolo musicale è libero, ma sarà possibile fare una donazione per l’associazione Forma, che opera tramite l’ospedale infantile “Regina Margherita” con i progetti di sostegno ai bambini e alle famiglie nei loro percorsi di cura.

Info: www.facebook.com/chorus2000



La nuova edizione del festival Colline in musica sarà un omaggio al tempo, alle sue sfumature, alla sua essenza e alle sue contraddizioni. L’anima della rassegna si svelerà lungo un itinerario di 18 concerti itineranti in scenari meravigliosi tra Langhe, Monferrato e Roero, con un programma che punta a condividere un momento assoluto di empatia tra artisti di qualità e il pubblico, cercando di fermare attimi di bellezza e di perfezione. Secondo appuntamento questa domenica, 2 giugno, alle 18.30 al Castello di Guarene con Delian::quartett & Peter Shub.

Info e programma: www.roeroculturalevents.it



A conclusione del mese di maggio e in preparazione alla festa della Consolata, si terrà il concerto del complesso vocale “Cantus firmus” alla Certosa di Pesio oggi alle 17. “Fiori musicali a Maria” è il titolo dell’esibizione dell’ottetto vocale che sarà diretto dal maestro Matteo Sabetta. Ingresso libero. Info: www.certosadipesio.org





Castelli aperti, giardini e siti da visitare



Le Giornate dei Giardini delle Essenze, sono in programma in scena questo fine settimana con lo scopo di avvicinare il grande pubblico alla sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani. Dall’Orto romano a Bene Vagienna (con visite guidate e laboratori per bambini “Una giardiniera fuori dal comune” ) ai Giardini del Priorato di San Pietro a Cavallermaggiore, fruibili gratuitamente; dall’Antico Orto dei Padri Somaschi a Cherasco (con i laboratori domenicali “Un fiore per capello”, “Incensi naturali” e “Chic*apui Cherasco Edition”) e il Giardino dei Semplici sempre a Cherasco (che ospiterà oggi, 2 giugno, i laboratori “Aperitalea” e “Semina il Bello”) al Giardino delle Essenze a Lagnasco con visite guidata, il laboratorio di autoproduzione di oleoliti con erbe officinali e la “Caccia al tesoro aromatica” questa mattina; dal Giardino della Casa del Custode a Marene (con il laboratorio “Bombe di Semi” al mattino e al pomeriggio) al Museo-Giardino della Civiltà della seta “Mario Monasterolo” a Racconigi (con il laboratorio di trattura della seta e la visita al Castello Reale e ai Giardini), fino al Giardino dei Sensi del MÚSES - Accademia Europea delle Essenze a Savigliano, che farà da scenografia ai laboratori “Il segno profumato” e “Atelier del profumiere”. Info: www.facebook.com/leterredeisavoia



Con l'arrivo dell'estate il Santuario di Santa Lucia, a Villanova Mondovì, riapre le sue porte. Oggi, domenica 2 giugno, con la Messa al mattino (ore 10.30 – dalle ore 09.45 attivo il servizio navetta dalla borgata Rolfi al Santuario) e le visite guidate al pomeriggio (dalle ore 14.30 alle ore 17.30 con servizio navetta). Nella stessa giornata, in collaborazione con le famiglie villanovesi, avrà luogo anche una camminata, con partenza dalla chiesa di Santa Caterina alle ore 9.15 e percorrendo il sentiero in mezzo alla natura, si raggiungerà il Santuario per la Messa del mattino (segue pranzo al sacco). La grotta-Santuario sarà visitabile, tutte le domeniche, dal 2 giugno, fino a metà settembre (orario 14.30-18.00). Info: www.facebook.com/SantuarioSantaLuciaVillanova



Villa Corinna è una villa immersa in un parco all'inglese, un paesaggio dagli scorci diversai e alberi secolari ed è situata a Villanova Mondovì. Oggi, 2 giugno, sarà possibile visitarne il parco, su prenotazione con i seguenti orari: 10-12.30 e 14.30-18.30.

Villa Corinna è una villa storica del Monregalese. Il terreno agricolo circostante viene trasformato in un giardino all’inglese e viene creata la torretta con l’intervento di architetti liguri. Il prato davanti alla villa permette di godersi il sole mentre gli alberi secolari offrono ombra e protezione da sguardi indiscreti. Nel 1911 la Villa diventa proprietà dei conti Orsi, allora residenti a Venezia, che la eleggono a luogo di villeggiatura per la famiglia. Tutti i matrimoni e gli eventi della famiglia hanno avuto luogo in questa dimora fin dal 1918. Costo ingresso € 8,00 (gratuito per i bambini fino a 10 anni). Info: www.facebook.com/VillaCorinna



Il giardino storico di villa Souchon, a Fossano, è stato ideato e progettato nel 1929 dall'architetto Valabrega insieme al proprietario, Ing. Paul Souchon. Rispecchia la filosofia dei giardini "après Le Notre" suddivisi in stanze con l'inserimento nella costruzione di elementi architettonici essenziali in stile Art Déco come l'architettura della casa. Questa domenica sarà visitabile su prenotazione.

Visite guidate ogni ora dalle 10.30 alle 18.30. Costo ingresso € 8,00 (gratuito per i bambini fino a 10 anni). Info: paul.souchon@tiscali.it e www.visitcuneese.it/en/dettaglio-evento/-/d/visite-a-villa-souch-1



Il castello della Margarita possiede un magnifico parco alla francese e conserva diversi ambienti, ciascuno studiato per avere caratteristiche peculiari di natura storica, botanica ed ambientale. Oggi, 2 giugno, il giardino verrà aperto dalle 10 alle 18.30 con la possibilità di fare visite guidate. Info: www.castellodellamargarita.com/eventi



A Mondovì, presso l’ex Chiesa di Santo Stefano prosegue fino al 24 giugno la mostra “I Grandi Maestri del Barocco e Caravaggio”. Il fulcro della mostra è l’iconica “Maddalena in Estasi” di Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio, un capolavoro che incanta per la sua drammaticità e maestria pittorica. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare opere straordinarie di artisti del calibro di Rubens, Ribera, Giordano, Preti, Reni, Van Dyck, Da Cortona, Suttermans, Dolci, Furini e Sirani ognuno con la propria interpretazione dell’estetica barocca. Info: www.baroccoecaravaggio.it



Prosegue l’iniziativa Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Di seguito un elenco delle strutture aperte nella Granda in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo, la Zizzola e Craveri. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Roddi, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Priero si potranno visitare il borgo e la torre, a Pamparato il castello e il borgo, a Monforte d’Alba il Castello di Perno. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo, la Gipsoteca D. Calandra e Palazzo Muratori Cravetta. Scopri di più su: www.castelliaperti.it



Al Castello di Manta del Fai questo fine settimana è in programma “Appuntamento in giardino”, evento dedicato alla bellezza, per scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica del Castello e dei suoi spazi verdi. Il programma prevede passeggiate sulla collina intorno al maniero, a cura di guide escursionistiche ambientali, mentre il giardiniere e perito agrario Ezio Facelli racconterà aneddoti, curiosità, particolarità delle piante del giardino con approfondimenti sull’utilizzo dei cinque sensi nel verde. info: https://fondoambiente.it/eventi/vie-di-natura-e-cultura