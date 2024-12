Anno intenso per i Vigili del Fuoco volontari di Ceva: effettuati 228 interventi in 42 comuni

Fine anno tempo di bilanci ed è un 2024 intenso intenso quello che sta per chiudersi per i Vigili del Fuoco volontari di Ceva che, con passione e abnegazione, dedicano il loro tempi alla comunità.

Sono stati 228 gli interventi effettuati dal distaccamento (aggiornati a oggi, ndr) sui territori di 42 comuni differenti.

La percentuale maggiore di intervento riguarda gli incidenti stradali (41 interventi), incendi (38) e soccorsi a persona (28).

Ammontano invece a 1400 le ore totali di intervento, ottenute sommando tutte le ore che ciascun vigile ha dedicato ai diversi interventi, 8.700 i chilometri percorsi in totale da tutti i mezzi in dotazione al distaccamento.

Grazie a collaborazioni con il Comune di Ceva, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco la la Regione Piemonte, attraverso diversi bandi è stato possibile potenziare e migliorare dotazioni di materiali, ma anche apportare alcune migliorie all’interno della sede cebana, come ad esempio installazione portone elettrico per ottimizzare l’uscita mezzi di soccorso in caso di necessità.

Il distaccamento è aperto ad accogliere nuovi volontari residenti nell'area Cebana che siano disponibili a mettersi a servizio della comunità: gli interessati possono chiedere informazioni attraverso la pagina Facebook (clicca qui) o via email Vigilfuoco.ceva@tiscali.it

Ricordiamo inoltre che, nella prossima dichiarazione dei redditi, per chi volesse è possibile destinare il 5x1000 all’associazione cebana “Amici dei vigili del fuoco Ceva”.

L’intero distaccamento di Ceva, da cui emerge soddisfazione per questo 2024 che sta per concludersi, intende rivolgere a tutti i più sinceri auguri di buone feste, ricordando che, come sempre, è vicino a tutti i cittadini.