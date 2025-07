ANOLF Cisl Cuneo ha una nuova presidente: è Rozi Prekalori

Venerdì 11 luglio, presso la sede della CISL Cuneo nel Salone Bertolino, si è riunito l’Assemblea provinciale ANOLF Cuneo, che ha eletto come nuovo Presidente Rozi Prekalori, che subentra a Roger Davico.

Erano presenti la Presidente ANOLF Nazionale, Maria Ilena Rocha, il Presidente ANOLF Piemonte Paolo Pozzo e il Segretario generale USt Cisl Cuneo Enrico Solavagione.

Oltre sessanta persone presenti in rappresentanza delle molteplici comunità straniere presenti sul territorio.

Rozi Prekalori sarà affiancata da Ugo Brunetto.

Durante l’Assemblea è intervenuto il Segretario generale Enrico Solavagione che ha dichiarato: “grazie a Roger per l’impegno profuso in questi anni con una passione importante e fondamentale per poter svolgere questo tipo di attività in un’Associazione con le peculiarità dell’Anolf. Un’Associazione importante sulla quale la Cisl confida molto, ha un ruolo fondamentale al nostro interno nell’aiuto e nel supporto all’integrazione delle persone straniere.

Riteniamo che debba essere un’Anolf al passo con i tempi. L’Anolf che abbiamo in mente noi è un’Anolf inclusiva, partecipe alla vita dell’organizzazione per quanto soggetto convenzionato ma che vive all’interno della nostra confederazione. Penso che le scelte su Rozi Prekalori e Ugo Brunetto in qualità di Presidente e vice Presidente sono scelte azzeccate per le prerogative che entrambi hanno di sensibilità, propensione verso il prossimo fondamentali per chi va a svolgere un ruolo in un’associazione come l’Anolf. Sul territorio la Cisl, anche grazie al supporto dell’Anolf, si sta prodigando in modo concreto sull’integrazione, nel dare un supporto a queste persone che arrivano dall’estero.

In settimana in Prefettura abbiamo stilato un protocollo di accoglienza. Siamo attori partecipi dell’accoglienza diffusa che vede diversi comuni della provincia coinvolti. È un piano importante e va nella direzione dell’integrazione in modo pragmatico dando sostegno a queste persone, creando opportunità occupazionali certe ma soprattutto una soluzione abitativa e sostegno socio sanitario. Noi pensiamo che da qui si debba partire verso il vero tentativo di integrazione tenendo conto non solo della solidarietà ma anche della legalità, rendendo le città ospitanti più sicure e più vivibili. Questo a 360° deve essere il nostro compito. Lo vogliamo fare assolutamente insieme ad un’Associazione importante qual è l’Anolf”.

Nell’intervento di chiusura la Presidente Anolf Nazionale Maria Ilena Rocha: “Siamo per proseguire un cammino lungimirante dell’Anolf Cuneo con il sostengo storico della Cisl Cuneo per la tutela, il coinvolgimento, la cooperazione con le comunità migranti non dimenticando le nuove generazioni. L’impegno dell’Anolf è quello di dare non solo visibilità ma opportunità ad un percorso di integrazione di formazione e partecipazione. In quanto Anolf nazionale siamo certi che la nuova presidenza potrà dare nuova linfa al complesso mondo dell’immigrazione e non solo”.

Dopo l’elezione la nuova Presidente Rozi Prekalori ha preso posto al tavolo di presidenza e ha dichiarato: “ringrazio tutti per la fiducia che mi avete accordato e Roger per il lavoro svolto insieme in questi anni. Lavorare PER e CON le persone che arrivano da altri paesi è sempre stata una mia prerogativa. Ho collaborato con vari enti e associazioni sul territorio ma solo con l’Anolf mi si è aperto un nuovo mondo nel quale è possibile tutelare le persone anche nell’ambito lavorativo, aspetto che dà dignità alla persona. Per questo ringrazio la segreteria Cisl e il Segretario Generale Enrico Solavagione per la costante presenza e la guida.

Durante questi anni ci ha insegnato a lavorare in squadra in maniera confederale. Ringrazio di cuore la nostra Presidente Nazionale Anolf Maria Ilenia Rocha per il rapporto umano e la professionalità dimostratami in più occasioni e per avere saputo creare un ambiente collaborativo e motivante”.

Ugo Brunetto nel suo intervento ha dichiarato: “il mio impegno sarà rivolto a fare in modo che l'Anolf di Cuneo operi in sinergia con la CISL confederale, in stretto collegamento con la CISL di Cuneo. Il mio ruolo sarà quello di supportare il nuovo presidente Anolf Cuneo Rozi Prekalori a cui sono legato da profonda stima e dalla certezza che saprà guidare bene l'Anolf di Cuneo”.

Presidente di Assemblea Pierluigi Marengo componente della Segreteria Ust Cisl Cuneo.Durante l’Assemblea è stata consegnata dalle mani del Segretario generale Cisl Cuneo e dalla Presidente Anolf Nazionale una targa di ricordo e di ringraziamento a Roger Davico per il lavoro svolto in questi anni.

La serata si è conclusa con un rinfresco e tanta socializzazione.

Era il 15 ottobre 1994 quando dodici persone si riunirono con un obiettivo condiviso: dare vita alla sezione cuneese dell’ANOLF – Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere – tra le prime organizzazioni in Italia impegnate nella tutela dei diritti dei lavoratori migranti.

Da quel momento, l’ANOLF Cisl di Cuneo è diventata un punto di riferimento essenziale per l’inclusione e il supporto delle persone straniere nel territorio. In oltre trent’anni di attività, ha offerto consulenza legale, orientamento sui diritti sociali e promosso una cultura dell’accoglienza e della solidarietà.

Un impegno continuo che, giorno dopo giorno, ha contribuito a costruire una comunità più giusta, aperta e inclusiva.