Roburent, presentato il progetto "Un Tesoro in Comune” per il rilancio delle attività economiche locali e la promozione turistica dei territori

Una nuova prospettiva strategica per lo sviluppo integrato del territorio delle Valli Monregalesi, in grado di valorizzare gli asset paesaggistici e ricettivi di un comprensorio che può diventare una destinazione turistica ideale per tutti gli sport e le attività outdoor.

Su questo tema si sono confrontati domenica 13 luglio, a San Giacomo di Roburent, amministratori locali e operatori economici, nel corso di un incontro organizzato da Associazione Tranchero Onlus e Opes Cuneo in collaborazione con Comune di Roburent, Cooperativa Robur e Associazione Essere Sangiacomo Ets per presentare “Un Tesoro in Comune”, progetto di comunità per la rigenerazione immobiliare dei borghi, il rilancio delle attività economiche locali e la promozione turistica dei territori, come hanno spiegato Giacomo Verrua, direttore di Associazione Tranchero Onlus, e il sindaco di Roburent, Emiliano Negro, introducendo i lavori, ai quali hanno presenziato anche diversi amministratori e consiglieri comunali del comprensorio.

Un progetto che potrebbe, partendo da Roburent, i Comuni limitrofi e dell’Unione dei Comuni, potrebbe entrare a pieno titolo nell’itinerario della Ciclovia del Mare, un tracciato dedicato agli appassionati delle bike che attraversa il Piemonte orientale collegando lungo 470 km la Svizzera al Mar Ligure, illustrato da Bruno Bertero, direttore generale presso l’ente del turismo Langhe Monferrato Roero: "Stiamo cercando di duplicare in questo contesto lo stesso impatto eccezionale avuto in Friuli con la realizzazione della ciclovia dell’Alpe Adria, che ogni anno porta nella regione oltre 300 mila cicloturisti con tempi medi di soggiorno di una settimana".

Per il rilancio del territorio sono fondamentali le risorse e gli investimenti, tema su cui è intervenuto Daniele Garavaglia, capo area nord-ovest di Albatros e consulente per lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili, spiegando come in altre aree della provincia di Cuneo, come la Valle Stura, si stanno realizzando progetti di green community che integrano la sostenibilità e la valorizzazione del contesto ambientale con l’autosufficienza energetica e la disponibilità di incentivi e contributi pubblici.

Tra gli altri interventi di un’intensa tavola rotonda quelli di Marco Bernardi, responsabile di Geco Vacation Rentals, network internazionali per la gestione degli affitti di seconde case, di Enrica Rulfi, manager di Elesa, piattaforma di servizi per la riqualificazione immobiliare e alla promozione delle imprese artigiane, e di Domenico Botto, professionista esperto di marketing internazionale e referente locale per il progetto “Un Tesoro in Comune”.