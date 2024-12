Addio a Giacomo Arrò, noto agricoltore saluzzese

Lutto nel mondo agricolo del Saluzzese. E’ deceduto questa mattina Giacomo Arrò, noto agricoltore e frutticoltore con proprietà sulla collina tra Saluzzo e Manta.

Aveva 85 anni ed era amato per il suo carattere gioviale e aperto verso gli altri, stimato per la sua grande capacità di lavoro.

Lascia la figlia Roberta, titolare col genero Piero Sassone del ristorante “Le Quattro Stagioni” e del nuovo locale “Prestige” di via Volta, il figlio Marco con Renata, i nipoti Giulia, Martina, Edoardo, Nicholas e Paola con tutti i parenti. “Siamo stati molto fortunati ad averlo avuto come padre e i nostri figli come nonno. Un grande esempio”, afferma Roberta. “La persona più bella che ho incontrato nella mia vita, gioioso, onesto, positivo sempre – aggiunge Piero Sassone –. E’ stato come un padre, molto importante per la mia formazione e la crescita dei miei valori".

Apparteneva al gruppo degli Alpini di Manta, che lo ricordano con affetto nelle loro condoglianze.

La salma è esposta nell’abitazione di via San Dalmazzo 11 a Saluzzo.

Il rosario sarà recitato questa sera, venerdì 27 dicembre, nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Manta, alle ore 19,30.

Il funerale avrà luogo domani, sabato 28 dicembre, alle ore 11 nella stessa parrocchia.