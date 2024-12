La magia del sassofono: a Vernante viaggio musicale con il Kosobate Quartet

Un'esperienza unica, una serata dedicata al fascino e alla versatilità del sassofono: questo è ciò si potrà vivere al concerto del Kosobate Quartet, in programma il prossimo 3 gennaio al Teatro Ex Confraternita di Vernante. Un quartetto che, con passione e maestria, guiderà gli spettatori in un viaggio musicale attraverso secoli di storia, mescolando musica barocca, contaminazioni jazz e melodie popolari.



Il Kosobate Quartet è composto da quattro giovani talenti provenienti dal Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino:

- Micaela Stroffolino(Sax Soprano)

- Elena Marchi (Sax Contralto)

- Sofia Ferraro (Sax Tenore)

- Eugenio Enria (Sax Baritono)



In questo concerto, il quartetto eseguirà brani di compositori leggendari come Bach, Händel, Rossini, ma anche di autori contemporanei come Iturralde, Williams e Lauba. La magia del sassofono si svela in tutte le sue sfaccettature: dalla solennità della musica barocca alla vivacità delle sonorità jazzistiche, il sassofono sa adattarsi a ogni genere, conquistando il pubblico con la sua espressività unica. Il Kosobate Quartet ha già incantato il pubblico di importanti rassegne culturali, tra cui il Festival MITO e il Teatro Romano di Torino, e ha collaborato con prestigiose istituzioni come gli Amici dell'Orchestra Nazionale della Rai. Ma non solo: l’ensemble è impegnato anche in progetti didattici, portando la bellezza della musica e del sassofono nelle scuole del torinese, per avvicinare i più giovani a questo straordinario strumento.



Un concerto imperdibile per chi ama la musica di qualità, per chi vuole scoprire il fascino del sassofono e per chi è in cerca di una serata di grande cultura e divertimento.

Ingresso libero.