Borgo San Dalmazzo: Fabrizio Brignone presenta "Nella foresta della nebbia"

Il 9 gennaio, ore 18, presso la Biblioteca Civica "Anna Frank" di Borgo San Dalmazzo, primo appuntamento dell'anno con "A Borgo… giovedì con l'autore": Fabrizio Brignone presenta l'ultimo suo libro, "Nella foresta della nebbia", edito da Il Ciliegio.



Il giornalista cuneese torna alla letteratura con un racconto di formazione a sfondo ecologista che narra il percorso di due ragazzi, Schaft e Kruefter, ai quali se ne aggiunge poi un terzo, Schuster. I protagonisti vivono in una foresta, metafora del mondo e delle bellezze, avvolta nella nebbia, metafora a sua volta dell'inquinamento che annulla e ingrigisce esperienze ed entusiasmi. I ragazzi non intendono rassegnarsi alla situazione e per questo intraprendono un viaggio alla ricerca di spiegazioni sull'origine della nebbia che insegnerà loro qualcosa, a partire dal valore della solidarietà.



Ingresso libero. Info: 0171 265 555 - biblioteca@comune.borgosandalmazzo.cn.it