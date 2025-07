Sì di Venere con Santibriganti Teatro a Busca

Venerdì 18 luglio alle ore 21.30 in Piazza della Rossa la compagnia di Santibriganti Teatro porta in scena "Clowndestino" di e con Pass Pass Clown: filosofo sognatore ribelle provocatore fragile poeta in azione. Ha sempre in tasca un sacchetto con dentro una manciata di tempo. Lo uso per giocare. L’unico modo che conosco per non invecchiare. Mi occupo da sempre di una cosa seria: farvi ridere.