Gasolio agricolo, Coldiretti Cuneo: "La giacenza minima va spostata"

È necessario spostare la data della giacenza minima al 20 dicembre 2024 per il gasolio agricolo. Lo ha chiesto la Coldiretti alla Regione in una lettera indirizzata all’Assessore all’Agricoltura Paolo Bongioanni.

“L’elevata piovosità dello scorso autunno ha causato un notevole prolungamento di tutte le attività agricole che necessitano dell’utilizzo di gasolio agricolo. Per questo, la proroga che abbiamo richiesto alla Regione è utile alle nostre imprese che hanno prelevato tardivamente carburante per le lavorazioni agricole che, condizionate dai cambiamenti climatici in atto, si sono ancora rese necessarie” dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.