Premiato il Presepe di Verduno nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba

Il giorno dell'Epifania, 6 gennaio 2025, alle ore 17, nella suggestiva Chiesa di San Giuseppe ad Alba, si è tenuta la cerimonia di premiazione della XXIV Mostra dei Presepi. Tra i partecipanti, i bambini del Comune di Verduno hanno ricevuto un riconoscimento speciale per il loro presepe, caratterizzato dai colori bianco e blu, simbolo del "cielo di Natale illuminato di stelle", come ha dichiarato il sindaco di Verduno, Marta Giovannini. Il primo cittadino ha voluto ringraziare i piccoli autori, le mamme e i papà, l'assessore Bruna Grasso, che ha curato l'allestimento, e il dottor Roberto Cerrato, presidente del Centro Culturale San Giuseppe, che, come ogni anno, ha promosso e organizzato questa significativa iniziativa. La Mostra dei Presepi, inaugurata il 7 dicembre 2024, è stata visitabile tutti i giorni fino al 6 gennaio 2025, attirando numerosi visitatori affascinati dalla varietà e creatività delle opere esposte.