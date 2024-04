Dal fritto misto al Gorgonzola passando per i giardini segreti di Cherasco: tante proposte per trascorrere nella Granda questa domenica di aprile

Sagra del Fritto Misto a Torre San Giorgio, Sagra del Gorgonzola a Cavallermaggiore, festa di San Giorgio a Trinità, passeggiate enogastronomiche a Chiusa Pesio, a Ceresole d’Alba e a Battifollo, Cuneo in Fiore e Biofotovoltaico, giardini segreti a Cherasco, Fiera di Sant Marcelin a Macra, castelli aperti, musica, musei: ecco alcune delle tante iniziative in programma per oggi, domenica 21 aprile

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione per eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net.

Eventi e manifestazioni

La Sagra del Fritto Misto di Torre San Giorgio, in calendario fino al 25 aprile, celebra il piatto tipico della tradizione piemontese, con appuntamenti per tutti i gusti e le età ed eventi ad ingresso gratuito. Si valorizzeranno contemporaneamente altri prodotti locali presenti nel menù del "Self-fritto". Sono previsti intrattenimenti musicali durante le serate e i pranzi. Oggi, domenica 21 aprile, si celebra la Festività di San Giorgio. Dalle 10.00 Santa Messa e Processione del Santo Patrono, dalle 13.00 Sagra del Fritto Misto con ospite la Confraternita del Gran Bollito di Carmagnola (pranzo Self-Fritto), dalle 14.00 Bimbi&Famiglie al Palatorre: musica, giochi e intrattenimento per tutte le età con Andrea Caponnetto, lo Zenzero Team e le animatrici dell’Estate Ragazzi. Merenda offerta. Giovedì 25 aprile raduno di Vespe e moto d'epoca, evento di fitwalking e mercatino. Info e programma completo: pagina Facebook Torre San Giorgio.

Fino al 28 aprile ritorna la Sagra del Gorgonzola D.O.P. di Cavallermaggiore. Il motto è "Mangia, balla, ama" e presenta un ricco calendario di eventi gastronomici e tantissimi appuntamenti tra fiere mercato con stand di prodotti tipici, concerti, dj set, mostre e una rinnovata piazza dello street food. Nelle giornate di oggi, 25 e 28 aprile saranno presenti navette gratuite per visitare le attività dei produttori locali delle frazioni cavallermaggioresi legate al mondo caseario. Questa domenica durante la giornata sono previsti la fiera-mercato di S. Giorgio, l’apertura della Piazza dello Street food, esperienze gastronomiche, mostre fotografiche, il pranzo del Gorgonzola DOP, esibizione di banda itinerante, visite presso produttori locali, laboratorio musicale per bambini “Gorgo in musica! Cerchio di percussioni per tutti al suon del gorgonzola”. Dalle 17.00 ci sarà il concerto della Corale “La Grangia”, dalle 18.30 esibizione live della “Magicaboola Brass Band” e dalle 20.30 dj set degli “Avanzi di balera”. Info: www.facebook.com/proloco.cavallermaggiore

Fino a giovedì 25 aprile ritorna a Trinità la tradizionale festa patronale di San Giorgio con appuntamenti musicali e gastronomici, il mercatino dei "Creatori d'ingegno", il "9° Motoraduno Burnout di primavera". Grande novità di questa edizione "Ti sbaracco l'armadio": dedicato al riutilizzo degli indumenti usati e alla sensibilizzazione sui problemi ambientali causati delle catene "fast fashion". Oggi, 21 aprile, dalle 8.00 in piazza Umberto 1 appuntamento con Creatori di Ingegno e Ti sbaracco l’armadio. Dalle 9 è in calendario il Mandala Fest nella sale del castello Conti Costa con attività ludiche-olistiche-culturali. Per tutta la durata dei festeggiamenti ci sarà un grandioso "Luna Park" in piazza Conte Costa e visite guidate in Municipio. Info: www.comune.trinita.cn.it.

Oggi, domenica 21 aprile, Cuneo si ricopre di fiori con “Cuneo in fiore e Biofotovoltaico” dando il benvenuto alla primavera. In Piazza Galimberti: esposizione di produttori agricoli di “Campagna amica”, auto e veicoli. In Via Roma: fiori, piantini, bulbi e sementi, mezzi ed attrezzature agricole, impianti di produzione di energie alternative ed ecologiche. Presenti hobbisti, artisti e banchi dedicati alla creatività. Orario: 9-19. Info: www.comune.cuneo.it

Appuntamento con “Di Fiore in Zucca” a Piozzo per oggi, 21 aprile. Una giornata di festa primaverile in piazza: mercato di fiori e ortaggi, grande scambio di semi, idee verdi e personaggi in visita al paese delle zucche. Si potranno trovare semi, erbe, fiori e spezie e la consueta distribuzione gratuita di semi di 550 varietà di zucca. Info: www.facebook.com/fierazucca

Questa domenica è in programma il raduno di auto a Limone Piemonte con ammassamento dei mezzi in piazza del Municipio a partire dalle 9. La giornata sarà anche occasione per provare la propria auto su un circuito di montagna chiuso al traffico. Oltre alla parata nelle vie del centro di Limone Piemonte e l’esposizione delle vetture, l’evento darà la possibilità ai partecipanti di fare un tour panoramico sulle bellissime strade di montagna di Limone Piemonte ed una prova di regolarità all’interno di un tratto di strada a viabilità limitata. Per l’edizione 2024 è prevista la partecipazione di circa 40 equipaggi e la presenza di alcune vetture che hanno corso sino a fine degli anni ’80 il Rally Storico di Limone Piemonte. Info: www.facebook.com/limonepiemonte e www.limoneturismo.it.

Questo fine settimana è in programma la Fiera di Sant Marcelin a Macra. Oggi la giornata si aprirà alle 9.30 con la processione fino chiesa parrocchiale di Sant Marcelin e la celebrazione della messa. Per tutta la giornata, fino alle 19.30, ci saranno le bancarelle dell’artigianato locale lungo le vie di Macra. “Prezzemolo” sarà presente con i suoi giochi di una volta. A partire dalle 11 il centro ippico la Canunia proporrà un percorso ludico e ricreativo in sella. Alla stessa ora, sarà presentato il libro “I piccoli Comuni che fanno Grande l’Italia….vorrei che il Paradiso fosse bello come Curbia” di Ober Bondi, volume che racchiude testimonianze e foto della donazione dell’Albero di Natale alla Città del Vaticano. A mezzogiorno, la Pro Loco Rupicapra proporrà il pranzo “dinar a la moda de lhi anchoiers”. Nel pomeriggio via libera alle danze con il grande concerto occitano, curato dal frontman dei Lou Dalfin Sergio Berardo. Info: www.comune.macra.cn.it.

Tutto pronto per l’edizione 2024 della Festa di San Giuseppe a Monasterolo di Savigliano con un calendario ricco di eventi. Questa domenica alle 14.30 sono in programma giochi popolari per grandi e piccini nell’area del campo sportivo, con intrattenimenti vari con truccabimbi; alle 18 apericena in musica, antipasto all’evento serale con “La Corrida Talent Show”: bambini, ragazzi e adulti sono chiamati a mettersi in gioco con esibizioni di canto, ballo e recitazione. Un libero sfogo dei talenti locali, con il pubblico chiamato a fare da giuria, esprimendo il proprio gradimento, o meno, con fischietti, campanacci e pentole. Info: www.facebook.com/proloco.monasterolodisavigliano

Questo fine settimana le suggestive vie del centro storico di Savigliano ospitano Savix Comics and Bricks - Il risveglio degli eroi, evento dedicato al mondo comics and bricks (fumetti, giochi da tavolo e costruzioni) con un fine settimana ricco di emozioni ed appuntamenti da non perdere. Ci saranno diverse aree tematiche dislocate nei vari punti della città. Oggi dalle 10 sono in programma il talk di Gianandrea Muià, doppiatore professionista, Andrea Lattanzio e Sandro Damiano, a tutto Lego!Alle 15 è prevista la premiazione concorsi de “Il Corriere di Savigliano e Associazioni Papersera in memoria del compianto Francesco Gerbaldo, a seguire super parata e gara cosplay e concerto di Giorgio Vanni ad ingresso libero. Il programma potrebbe subire variazioni. Info:www.facebook.com/savixcomicsandbricks

Nella città delle paci in questo fine settimana appuntamento con “I giardini segreti di Cherasco”. Nove angoli di quiete incastonati fra le architetture del centro storico, accessibili fra le 10 e le 12.30 e dalle 14.30 alle 18. Un percorso che, partendo dall’antico orto dei Padri Somaschi tocca il vicino chiostro dell’ex convento, percorre un lungo tratto di via Vittorio Emanuele II, conducendo ai sontuosi parchi degli eleganti palazzi Brizio della Veglia, Galli della Mantica e De Benedetti, prima di approdare al Giardino dei semplici, nei pressi del complesso abbaziale di San Pietro, e alla vicina corte del palazzo Incisa di Camerana. Le nobili dimore Icheri di Malabaila, in via Amedeo di Savoia, e Gallaman, in viale Salmatoris, completano l’itinerario fra i segreti del verde. Fiori, piante e prodotti artigianali saranno protagonisti della mostra-mercato in programma, fra le vie Vittorio Emanuele II, Garibaldi e Cavour. Questa domenica si rinnova l’appuntamento con la “Camminata al Giardino del cuore”. Durante la giornata ci sarà tanta buona musica, il raduno bandistico, esibizioni di danza acrobatica ed evoluzioni aeree e attrazioni che coinvolgono gli animali. In piazza degli Alpini si terrà la Sfilata delle carrozze, sui bastioni i pony dispenseranno momenti di felicità e passeggiate ai più piccoli; nei pressi del monumento alle vittime dello stadio Heysel si terrà, infine, lo spettacolo di falconeria. Sono previsti tour in e-bike, mentre l’offerta dei poli museali sarà accessibile per l’intera manifestazione. Info: www.facebook.com/Ufficio.Turistico.Cherasco

Questa domenica a Montaldo Roero è in calendario “Fabulandia nel Bosco Incantato”, evento che porterà a scoprire i Boschi più belli d’Italia sotto una nuova luce, quella delle più amate fiabe e favole, attraverso fantastici spettacoli itineranti. La giornata è dedicata alle famiglie, ai bambini e agli appassionati delle più famose favole e fiabe del nostro tempo, ambientate nei mondi magici e fantastici. I partecipanti all’esperienza saranno guidati dalle animatrici in costume che racconteranno la storia del celebre Peter Pan, insieme a Trilli. Verrà creata l’atmosfera di un luogo fuori dal tempo: l‘Isola che non c’è. Lungo il percorso si incontreranno gli artisti delle varie postazioni tematiche in performance: gli gnomi e il calderone delle monete (con monete di cioccolato regalate ai bambini); la Fata crudele Vidia che nascosta esce per spaventare e divertire; la regina della radura incantata di Peter Pan in performance di acrobatica aerea. Al termine del percorso i partecipanti troveranno un punto ristoro. Durata esperienza: 90 minuti circa. Info: www.facebook.com/agenziacru e www.ecomuseodellerocche.it/it/news/166/fabulandia-nel-bosco-incantato.

Oggi, domenica 21 aprile, a Ceresole d’Alba è in programma “Marcia e beiv”, una camminata enogastronomica tra i paesaggi del Roero con degustazione di prodotti del territorio. Il ritrovo sarà nel piazzale di via Carmagnola, con partenze dalle 9.30 alle 10.30. Il percorso si svilupperà su 10 chilometri divisi da 5 tappe, che prevedono una colazione contadina, tris di bruschette, tomino con speck, trofie al pesto con pomodorini e macedonia con gelato al pampavia. Prenotazione obbligatoria al prezzo di 22 euro. Info: www.facebook.com/ProLocoCeresole

Si terrà questa domenica a Battifollo la camminata non competitiva alla scoperta delle bellezze del territorio titolo “M.B.B.”, ossia “Mangia, be’iva e bu’gia”. La camminata, a cui possono partecipare tutti, ha una lunghezza di 8,5 chilometri. La partenza sarà presso il locale Pro loco, poi la colazione con caffè e brioches presso il negozio alimentari Canavese, gli affettati misti al campeggio in località Pian del Mondo, le bruschette pomodoro e formaggi all’aglio presso il castello di Battifollo, la carne cruda con fo‐ caccia presso la panchina gigante, l’insalata di sedano, noci e tuma con frittata in località Ronco Nuovo, la degustazione di crostate e biscotti presso il Bistròt Primo Pan. Prenotazione obbligatoria. Info: pagina Facebook proloco Battifollo

Questa domenica a Sant'Anna di Chiusa Pesio parte la passeggiata enogastronomica "Due pass mangiand... a Sant'Anna". Ritrovo alla Sede del Parco Marguareis a Chiusa Pesio. Costo 18€, bambini fino a 6 anni gratis. Prenotazione obbligatoria. Partenza scaglionata dalle 9. Durante il percorso sono previsti: colazione, aperitivo, polenta, formaggi, dolce e caffè. Durante la giornata sarà possibile partecipare a visite guidate nel Parco del Marguareis e alla mostra fotografica di Michele Pellegrino. Info: www.facebook.com/prolocovallepesio.

Musica e spettacoli

Nel mese di aprile presso la chiesa di Cristo Re ad Alba torna il Festival organistico Internazionale con la direzione artistica di Gabriele Studer. Questa domenica, 21 aprile, alle 21 è in programma l’esibizione del celebre Hans Uwe Hielscher organista del Duomo di Wiesbaden in Germania. Ingresso libero. Info: www.cristorealba.it/feste-ed-eventi/festival-organistico-internazionale-aprile-2024

Oggi, domenica 21 aprile alle 17, al Teatro Politeama Boglione di Bra si proietta il documentario “Saluti da Bra! Storie di emigrazione italiana”. Realizzato da Fabio Bailo e Remo Schellino, è un ritratto dell’emigrazione nella città della Zizzola tra gli anni ’50 e i ’70. Il documentario offre un ritratto corale dei flussi migratori che raggiunsero la città della Zizzola alcuni decenni fa. Gli emigranti erano campani di Agropoli, siciliani di Piazza Armerina, sardi di Muravera, calabresi di Polistena e San Sosti, solo per citarne alcuni. Le due proiezioni, entrambe ad ingresso gratuito, richiedono la prenotazione obbligatoria all’ufficio cultura. Info: www.turismoinbra.it

La stagione del Teatro Toselli a Cuneo, oltre ad una serie di appuntamenti fuori abbonamento e rassegne di teatro per ragazzi, estive e invernali. Questa sera alle 21.00 si terrà "L'arte della commedia" di Eduardo De Filippo. Un'incredibile forza e attualità del testo, che porta a confrontarsi con la mortificazione e la censura della cultura attraverso un'ambigua e tragica commedia in due atti e un prologo. Info: www.facebook.com/teatrotosellicuneo

A Carrù oggi, 21 aprile, Van De Sfroos e Andrea Mirò omaggeranno Bob Dylan presso l’azienda “Garelli Marmi” in via Circonvallazione 4. Il folksinger laghée in gara a Sanremo nel 2011 con il brano “Yanez” e la cantautrice compagna di Enrico Ruggeri proporranno 12 leggendari brani dell’autore di “Knockin’ on Heaven’s Door”. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito dal titolo “Un uomo chiamato Bob Dylan” sarà anticipato da una visita all’azienda “Garelli Marmi” alle 16 e dalla premiazione delle imprese della zona carrucese associate alla Confartigianato da oltre 35 e 50 anni alle 17. Info e prenotazione obbligatoria su: www.creatoridieccellenza.it

Con il suggestivo incontro tra il dio della musica e quello del vino, Alba Music Festival presenta, con la direzione di Giuseppe Nova, la 19esima edizione di Bacco&Orfeo, i concerti della domenica di Alba e Bra. I dodici concerti si svolgeranno come tradizione per sei domeniche consecutive fino al 28 aprile: alle 11 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba, in collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe e al pomeriggio, alle 16.30, nel Coro della Chiesa braidese di Santa Chiara. I concerti saranno seguiti da un calice di vino. Questa domenica alle 11 si esibirà Lucio Degani, Violino principale de I Solisti Veneti, accompagnato al pianoforte da Andrea Rucli. Al pomeriggio, nella Chiesa di Santa Chiara a Bra, ad esibirsi sarà il Quartetto Ludus con strumenti e intonazione barocca. Info e programma musicale: www.albamusicfestival.com/it e www.facebook.com/albamusicfestivalitalyusa

Si terrà questa domenica alle 21 presso il Salone Parrocchiale dell’Oratorio Arcobaleno di Manta lo spettacolo “El Castel ëd le Ratavolòire”, commedia in lingua piemontese scritta e diretta da Ezio Tesi. Lo spettacolo sarà portato in scena dalla compagnia "J’Una tantum" con gli interpreti Maria Rosa Franco, Giampiero Lovera, Sonia Depetris, Maruo Servolo, Piero Pascolini (curatore anche delle scenografie), Donatella Beltrandi (assistente di scena) ed Ezio Ferrero (luci e audio). Il ricavato dell’evento sarà devoluto per la costruzione dell’ascensore dell’asilo.

Una giornata in musica a Cherasco per festeggiare il sessantesimo anniversario dalla rinascita: questa domenica la banda musicale “Monsignor Calorio” celebra la ricorrenza chiamando a raccolta, nel centro storico della Città delle paci, i gruppi di Bene Vagienna, Narzole e Omegna. Il raduno bandistico, inserito nel programma della manifestazione naturalistica “I giardini segreti di Cherasco”, si articolerà in due momenti: la sfilata in note, la mattina fra le 9.45 e le 11, nella centralissima via Vittorio Emanuele II fra piazza Lagorio e l’Arco del Belvedere; quattro concerti in successione, nel pomeriggio, fra le 14.30 e le 17.30, nel giardino della Madonnina. Nel repertorio del gruppo, diretto dal maestro Roberto Viberti, oltre ai grandi titoli del genere bandistico c’è spazio anche per un tuffo nel passato con la marcia “Un saluto a Cherasco”. Info: www.facebook.com/BandaMusicaleMonsCalorio

Oggi, domenica 21 aprile, alle 18 presso il Rondò dei Talenti a Cuneo, si terrà il terzo appuntamento della Terza Rassegna Arpademia for Cuneo, organizzata dall’Università Popolare dell’Alto Monferrato con il contributo della Fondazione Crc e la direzione artistica della Prof.ssa Eleonora Perolini e la coodirezione della prof.ssa Valentina Meinero. L’appuntamento “HarpeMundi”, incontro conferenza d’arpa celtica e bardica, sarà tenuto dall’arpista di fama internazionale Vincenzo Zitello che offrirà anche momenti di ascolto e sarà introdotto dalla prof.ssa Valentina Meinero. L’ingresso è gratuito.

Castelli aperti

Questa domenica, dalle 14 alle 17, al Castello di Magliano Alfieri è in programma una caccia al tesoro dedicata alle famiglie e intitolata “Il segreto della conchiglia”. Indizi, prove, aneddoti, sfide a squadre che porteranno a ricostruire un piccolo mosaico, una coinvolgente prova di abilità che si svolgerà in due sale del maniero e all’esterno. Il fil rouge sarà speciale: la conchiglia, elemento decorativo e di rinascita, simbolo di bellezza ed espressione del folclore popolare, associato tradizionalmente dalla cultura cristiana al Sabato Santo. L’arrivo al Castello sancirà l’inizio dell’avventura: ogni squadra riceverà un kit di gioco con le istruzioni e tutto il necessario per lo svolgimento delle attività. Al termine del gioco si scoprirà il segreto per rispondere a questa domanda: “A cosa servono, davvero, le conchiglie?”. Ogni squadra potrà scegliere di cominciare il gioco quando preferisce, purché in un orario compreso fra le 14 e le 17. Il castello chiuderà alle 18.30. Il costo dell’attività è di 18 euro a squadra (massimo 5 persone). Prenotazione obbligatoria scrivendo a castellomagliano@barolofoundation.it

A Monteu Roero appuntamento oggi, 21 aprile, con “Tra Sacro e profano”. L’intera giornata permetterà a turisti ed amanti dell’arte e della cultura di poter visitare tutti i beni ecclesiastici del concentrico: in contemporanea, si potrà visitare lo splendido Castello di Monteu Roero, aperto grazie alla cooperazione delle distillerie Berta di Mombaruzzo. Tutte le visite saranno guidate dai volontari attivi e preparati per l’occasione. Nel possente maniero, ed in particolare nei nuovi locali aperti per l’occasione, si potranno ammirare diverse mostre ed esposizioni, che spaziano dal Trittico del Rocciamelone di Bonifacio Roero, alle opere dell’artista Michela Pachner Pron e l’esposizione di quadri dell’artista edecoratore monteacutese Silvio Flori. Per gli appassionati della vita all’aria aperta, si potrà inoltre usufruire delle innumerevoli aree attrezzate e sentieri tematici gestiti dall’Ecomuseo delle Rocche del Roero ed addentrarsi sul nuovo sentiero dei castagni secolari. Info: https://belmonteu.it/castello-chiese-roero.

Visite speciali al Castello di Serralunga d'Alba dedicate alle famiglie ogni terza domenica del mese a partire da questa domenica. A tutte le famiglie verrà consegnato il libretto illustrato CIAO! (consigliato per bambini da 6 a 12 anni) per scoprire la storia del castello, dei signori Falletti, gli antichi proprietari, i passaggi difensivi che lo hanno reso inaccessibili per secoli e tanti altri segreti. Un percorso di parole, immagini e disegni (anche da colorare) utile per la visita guidata e da portare a casa per continuare a giocare. Disponibile anche in lingua inglese, francese, tedesca e fiamminga. Info: www.castellodiserralunga.it/it.

Proseguono le visite al castello di Casotto, a Garessio, aperto fino a domenica 27 ottobre. I tour guidati saranno alle 10, 11,30, 14, 15,30, 17 (la visita dura un’ora e mezza). Nei mesi di aprile, maggio il castello sarà aperto il sabato, la domenica e festivi (25 e 26 aprile, 1° maggio). Il biglietto intero costa 12 euro, ridotto 10 (include la visita guidata). La prenotazione e l’acquisto dei biglietti si effettuano online su www.kalata.it selezionando “Castello di Casotto” nella sezione “Esperienze di visita”.

Ha preso inizio l’iniziativa Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonioculturale e artistico del Piemonte. Di seguito un elenco delle strutture aperte nella Granda in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo e Craveri. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Monteu Roero, di Govone, della Manta e di Serralungad’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo, la Gipsoteca D. Calandra e Palazzo MuratoriCravetta. Scopri di più su: www.castelliaperti.it

Al Castello di Manta in questo fine settimana il Fai riproporrà il tour “Ti racconto le memorie” e “È tutto per gioco”, esperienze particolarmente rivolte ad un pubblico famigliare. Oggi, domenica 21 aprile, è in programma la camminata “Vie di Natura e Cultura” che avrà inizio alle 10. L’itinerario prevede la partenza dal Castello della Manta, l’escursione in collina e l’arrivo alla Castiglia di Saluzzo, sia all’andata che al ritorno. Info: https://fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta/eventi

Per questa domenica il progetto Sentieri dei Frescanti propone alcune visite tra luoghi incantevoli del Roero che celano preziosi affreschi. A Castellinaldo sarà visitabile la Cappella di San Servasio con orario 10-12 e 15-18. Aperte la Cappella Gentilizia a Magliano Alfieri e la Confraternita di San Francesco a Santa Vittoria d'Alba. Inoltre, per chi si registra sull'app "Chiese a porte aperte" messa a punto dalla Consulta per i beni culturali ecclesiastici del Piemonte e della Valle d'Aosta, è sempre possibile l'apertura automatizzata di cappelle e confraternite nel Roero. Scopri di più su: www.facebook.com/EcomuseoRocche

L’esposizione "Montelupo Albese, 16 gennaio 1944" è allestita nella Confraternita dei Battuti e resterà aperta (con orario 10-18) fino al 5 maggio. Le immagini raccontano del giorno in cui il paese di Montelupo fu circondato dalla prima compagnia del settimo battaglione della Luftwaffen, un’unità speciale di punizione tedesca, che iniziò a perquisire ogni casa, portando in carcere diversi uomini. Le fotografie furono scoperte una trentina di anni fa dallo storico Carlo Gentile nell'archivio federale tedesco di Coblenza. In esposizione ci sono 17 scatti di Gerhard Rauchwetter, fotografo al seguito del battaglione di punizione che da Saluzzo era stato inviato nelle Langhe, oltre a una serie di pubblicazioni dell'epoca. Ingresso libero. Info: www.comune.montelupoalbese.cn.it

Al Museo Civico Mallé, è in corso la mostra “Le falci nell’arte, l’arte delle falci”. L’esposizione, nata da un idea di Carlo Pedretti e curata da Ivana Mulatero direttrice del Museo Mallé, in collaborazione con Associazione Prometheus, presenta in prima assoluta le opere di: Leandro Agostini, Rodolfo Allasia, Andrea Armagni, Gilda Brosio, Alessia Clema, FrancescaCorbelletto, Diego Dominici, Dario Ghibaudo, Ugo Giletta, Mario Gosso, Pier Giuseppe Imberti, Paola Malato, Antonio Mascia, Elena Monaco, Neunau, Corrado Odifreddi, Sergio Omedé, Marianna Pagliero, Ciro Rispoli, Cristina Saimandi, Michelangelo Tallone, Mara Tonso, Anna Valla, Luisa Valentini. E degli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino: Daniele Costante, Silvana Druetto, Daniela Gjyzeli, Natasha Grillo, Agapi Kanellopoulou, Pasquale Landriscina, Antonio Marotta, Giulia Piacci, Aleandro Sinatra. A corredo storico provengono dalla Falci S.r.l. una serie di punzoni storici, etichette e materiali d’archivio. Info: museo.malle@comune.dronero.cn.it.

A Mondovì, fino al primo maggio, presso l’ex Chiesa di Santo Stefano è allestita la mostra “I Grandi Maestri del Barocco e Caravaggio”. Il fulcro della mostra è l’iconica “Maddalena in Estasi” di Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio, un capolavoro che incanta per la sua drammaticità e maestria pittorica. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare opere straordinarie di artisti del calibro di Rubens, Ribera, Giordano, Preti, Reni, Van Dyck, Da Cortona, Suttermans, Dolci, Furini e Sirani ognuno con la propria interpretazione dell’estetica barocca. Info: www.baroccoecaravaggio.it. Gli orari di apertura dei musei e delle altre mostre di Mondovì, li trovi anche su: www.facebook.com/IatMondovi