Croce Rossa di Alba: oltre 11 mila interventi e mezzo milione di chilometri percorsi nel 2024

La Croce Rossa Italiana di Alba ha chiuso il 2024 con risultati significativi, frutto del lavoro instancabile di circa 310 volontari in servizio attivo e dei 10 dipendenti. Sono stati percorsi oltre 518.456 chilometri, di cui 135.843 per interventi di emergenza del 118 e auto medica, 108.296 per il trasporto infermi in convenzione H13 e 271.984 per servizi a privati e altri interventi. Gli 11.229 interventi complessivi includono 4.079 emergenze 118, 1.892 trasporti convenzionati H13 e 5.258 servizi privati.

“Questi numeri rappresentano il nostro impegno per garantire assistenza e supporto alla comunità, soprattutto in un territorio vasto come il nostro, che richiede un costante potenziamento delle risorse”, ha dichiarato il presidente Fulvio Borgogno. Grazie alle donazioni e a una gestione attenta, sarà acquistata una nuova ambulanza entro il mese di gennaio, con l’obiettivo di svecchiare il parco mezzi, attualmente composto da 49 veicoli, di cui 18 ambulanze. Borgogno ha inoltre sottolineato come il rinnovo del parco mezzi sia una priorità per garantire efficienza e sicurezza, contando sia su risorse proprie che sull’aiuto di donazioni da parte della comunità.

Le attività della Croce Rossa di Alba sono aumentate sensibilmente dopo l’unificazione degli ospedali di Alba e Bra nella struttura di Verduno. Questo ampliamento ha comportato un incremento del raggio d’azione, coprendo un territorio sempre più vasto e complesso.

La Croce Rossa di Alba ha rinnovato le convenzioni con l'ASL CN2 e il 118, rafforzando i servizi ordinari e attivando un’ambulanza aggiuntiva per il servizio H13 dal lunedì al sabato. I volontari, che hanno dedicato complessivamente circa 41.100 ore di servizio, hanno giocato un ruolo centrale nel garantire la continuità delle operazioni, supportati da dipendenti con 17.200 ore di servizio indicative.

Per ampliare la squadra e coinvolgere i giovani si punta molto sul servizio Civile universale, che offre ai partecipanti tra i 18 e i 28 anni la possibilità di dedicare un anno al volontariato con un contributo mensile di 507,30 euro. Le candidature sono aperte fino alle ore 14 del 18 febbraio 2025. “Partecipare al Servizio Civile significa vivere un’esperienza formativa unica e contribuire attivamente al proprio territorio. Qui da noi ci sono giovani che sono diventati anche dipendenti”, ha aggiunto Borgogno.

Per maggiori dettagli sulle attività e per candidarsi al bando, è possibile visitare il sito ufficiale della Croce Rossa Italiana: https://link.cri.it/serviziocivile.