Piozzo in festa per i 100 anni della signora Maddalena

È stata una giornata piena di emozioni quella vissuta ieri, mercoledì 8 gennaio, alla Casa di Riposo dell’Alba Rosa a Piozzo, che si è riunita in festa per celebrare i 100 anni della signora Maddalena.

Una minuscola nonnina dal volto dolce, generosa e amorevole, discreta e paziente e ancora molto arguta, che ha voluto celebrare la bellissima ricorrenza e il grande dono della longevità in piena condivisione con i familiari Maura, Guido, e Gianfranco e rispettive famiglie, il Sindaco di Piozzo Sergio Lasagna, Vice Sindaco Sandro Scotto, il Direttore di Struttura Luca Maggio, Suor Domenica, e lo splendido staff dell’Alba Rosa, che ogni giorno si prende cura di lei. La signora Maddalena, visibilmente felice ed emozionata nel vedere tutto questo affetto, ha ringraziato tutti ritenendosi molto fortunata per tutto ciò che la vita le ha riservato.

"Un secolo è davvero un bellissimo traguardo - dicono dall'amministrazione comunale - e pensando ai suoi cento anni proviamo tantissima emozione e ammirazione: la signora Maddalena avrà attraversato sicuramente dei periodi bellissimi, senza dimenticare però che questo secolo di storia è stato contrassegnato da eventi terrificanti quali la seconda guerra mondiale e le più recenti e devastanti influenze pandemiche, oltre alla perdita del caro figlio, scomparso in età molto giovane, del quale custodisce ancora un prezioso ricordo. Carissima Maddalena, hai vissuto e vivi ancora la tua vita in maniera dignitosa circondata dall’affetto di chi ti vuole bene, un esempio encomiabile di bontà d’animo, un ricchissimo patrimonio storico/culturale da trasmettere alle future generazioni, valori indissolubili e che da sempre rappresentano le fondamenta della nostra comunità. A te Maddalena, tutti i nostri più affettuosi Auguri di Buon Compleanno".