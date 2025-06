Valdieri, Soccorso Alpino e 118 recuperano famiglia bloccata in una zona impervia al Colle della Piastra

Nella giornata odierna i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese della squadra di Cuneo sono intervenuti in supporto al Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte per il recupero di una famiglia composta dai genitori e due minori, bloccati in una zona impervia presso il Colle della Piastra a quota 1600 nel Comune di Valdieri, dove uno degli adulti aveva accusato un malore.

Loro stessi hanno lanciato l'allarme al numero unico di emergenza intorno alle ore 17.

I tecnici del Soccorso Alpino allertati dalla centrale hanno raggiunto l'elisuperficie presso gli impianti sportivi di Valdieri e hanno supportato i colleghi dell'équipe di elisoccorso con un tecnico aggiuntivo caricato a bordo per velocizzare il recupero degli escursionisti.