Due escursionisti bloccati sulla ferrata dei Corvi, nel territorio di Viola Saint Gree. Interviene il Soccorso Alpino

Nel tardo pomeriggio i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con il servizio regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte hanno recuperato due escursionisti bloccati sulla ferrata dei Corvi, nel territorio di Viola Saint Gree.

L'allarme è stato lanciato dai due uomini al Numero Unico di Emergenza 112 intorno alle 17. Uno dei due aveva accusato un malore che gli impediva di proseguire.

Sul posto è stato inviato l'elicottero con una squadra a terra a supporto. Mentre l'équipe procedeva con il recupero del paziente al verricello, i tecnici hanno messo in sicurezza il compagno e altre persone che si trovavano sul posto in attesa della conclusione delle operazioni. Infine, il compagno dell'infortunato è stato ricondotto a valle via terra dalla squadra.