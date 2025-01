Calcio Serie D: cinque anticipi nel girone A, c'è il derby Bra-Fossano

Il pallone torna a rotolare, nel fine settimana, sui campi del girone A di Serie D con la seconda giornata di ritorno.

Si gioca sabato 11 e domenica 12 gennaio, con cinque anticipi in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 15.

Tra le gare in programma sabato, con fischio d'inizio alle 14,30, il derby cuneese tra Bra e Fossano. Punti molto pesanti quelli in palio all'Attilio Bravi. La capolista deve continuare a macinare risultati se vuole continuare a sognare in grande, sebbene le inseguitrici siano al momento ben distanziate (Vado a -7, NovaRomentin e Varese a -9); il Fossano (penultimo in classifica) necessita di una svolta per non perdere di vista l'obiettivo salvezza. Tra gli anticipi anche NovaRomentin-Vado, oltre a Cairese-Sanremese, Chieri-Asti e Imperia-Oltrepò.

Impegnato domenica, sul difficile campo del Chisola, il Saluzzo di Cacciatore.

Le altre partite: Albenga-Varese, Gozzano-Borgaro, Lavagnese-Derthona, Vogherese-Ligorna.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DEGLI ANTICIPI

Bra-Fossano: Alessio Amadei di Terni

Cairese-Sanremese: Alessandro Dallagà di Rovigo

Chieri-Asti: Francesco Pio Sarcina di Barletta

Imperia-Oltrepò: Marco Pascali di Pistoia

NovaRomentin-Vado: Vittorio Branzoni di Mestre

CLASSIFICA: Bra 48, Vado 41, NovaRomentin, Varese 39, Chisola 34, Ligorna 33, Lavagnese, Gozzano 30, Saluzzo 29, Asti 28, Sanremese 26, Imperia, Oltrepò 25, Vogherese, Derthona 22, Cairese 20, Albenga (-1) 19, Borgaro 14, Fossano 10, Chieri 10