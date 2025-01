Iren perfeziona il consolidamento di EGEA Holding salendo al 52,77% del capitale sociale

Come riportato nel comunicato stampa del 12 novembre 2024, il Consiglio di Amministrazione di Iren S.p.A. aveva deliberato in tale data l’esercizio del diritto di sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale alla stessa riservato, fino ad un massimo di Euro 5.882,00, oltre sovrapprezzo di Euro 19.994.118,00, da esercitarsi anche in più tranches, con la finalità di finanziare lo sviluppo del progetto PNRR relativo al sistema di teleriscaldamento ad Alessandria, da attuarsi tramite Telenergia Srl, società controllata da Egea Holding S.p.A.

A seguito dell’acquisizione dei nulla osta Antitrust e Golden Power, in data odierna, Iren S.p.A. ha sottoscritto e versato l’aumento di capitale in Egea Holding S.p.A. per Euro 2.941,00, oltre sovrapprezzo di Euro 9.997.059,00.

A seguito di quanto sopra, Iren S.p.A. è venuta a detenere complessivamente il 52,77% del capitale sociale di Egea Holding, acquisendone il controllo, con conseguente consolidamento contabile di Egea Holding S.p.A. e delle società da essa controllate.

Sempre in data odierna si è tenuta l’assemblea dei soci di Egea Holding S.p.A. che ha deliberato, in forza dell’acquisizione del suddetto controllo, la nomina di un nuovo consigliere di amministrazione su designazione di Iren, la quale designa ora quattro membri del Consiglio di Amministrazione sui sette totali.