Volley A2M. Cuneo, la vittoria del gruppo: Fano ko 3-1, piemontesi quinti in classifica

La vittoria di squadra. Vera, pura, unita. Con tante, tantissime difficoltà, ma capace di serrare i ranghi, allenarsi con tenacia e precisione e portare a casa una vittoria tanto difficile quanto meritata: MA Acqua S.Bernardo Cuneo-Smartsystem Essence Hotels Fano finisce 3-1 per i piemontesi (25-20/25-20/23-25/25-22). Grazie a questi tre punti la squadra di Matteo Battocchio stacca momentaneamente il biglietto della quinta posizione solitaria in classifica.

Un grande condottiero, che di nome fa Daniele Sottile, ha magistralmente condotto in porto una nave che ha trovato prima in Allik e poi in Sette le pedine vincenti. Se l'estone è stato il protagonista della prima parte di partita, lo schiacciatore ex Porto Viro ne ha preso il posto nel terzo e quarto set. "Sicci", che legge lo scorrere delle partite come fossero un libro aperto, lo ha capito e a turno li ha imbeccati alternandoli con le solite chiamate al centro dove Codarin e Volpato hanno risposto presente.

Sottile, che sapeva di non poter disporre della mano pesante dell'opposto, ha comunque tenuto in partita il giovane Brignach: centellinandolo, ma chiamandolo in causa in alcune fasi dell'incontro per non perderlo. insomma, giusto il premio di Mvp dell'incontro a Felice Sette, ma oggi coach battocchio deve davvero fare un monumento al suo palleggiatore.

Tecnicamente ha prevalso il servizio di Cuneo, che con Fano è entrato prepotente ed efficace (6 aces e 13 errori ), fondamentale nel quale invece Fano è andata in difficoltà (1 punto e 18 errori), con la correlazione muro-difesa che ha fatto la differenza. Alla fine l'attacco piemontese si è attestato sul 48% finale, con i picchi di Sette (55% su 31 palle!), ma anche Allik (42%), top scorer dell'incontro con 20 punti personali.

E alla fine anche la soddisfazione di rivedere per qualche sprazzo Giulio Pinali in campo, che sembra recuperare in modo più veloce del previsto dall'infortunio all'addome. Per "Pino" la soddisfazione di porre la firma del sigillo al match.

IL MATCH

Cuneo parte bene sulla solita P1 di Sottile e il primo break dell'incontro lo mettono giù Codarin dal centro e Allik con un mani e fuori: 3-0. Codarin colpisce anche dalla linea di fondo per il 6-2 dei piemontesi, che terminata la rotazione tornano al turno servizio di Sottile: Brignach a muro firma l''11-7. Fano prova ad entrare in partita con il muro di Mengozzi su Codarin (11-8), ma a Cuneo funziona quello che ai marchigiani in questo primo parziale rappresenta un'autentica spina nel fianco: il servizio. Il turno in battuta di Allik è manna per i suoi: gran servizio di potenza dell'estone, palla in campo piemontese e Sette schiaccia il nuovo +5 (13-8). Lo schiacciatore si ripete dai nove metri e attacca il punto del 14-8, mentre Codarin a muro firma il 15-8 che costringe Mastrangelo a giocarsi l'ultimo time out. È il momento di Allik, che schiaccia la pipe del doppiaggio (16-8), poi sul 18-10 Battocchio torna a far riassaggiare per un attimo il campo a Giulio Pinali cambiando per uno scambio la diagonale palleggiatore opposto. Primo punto dell'incontro anche per Marco Volpato che firma il 21-11. I marchigiani recuperano quattro break e si portano sul 21-16 con un muro di Rizzi su Brignach, la palla schiacciata fuori da Allik, un attacco di Marks ed un altro block di Mengozzi su Allik, ma è troppo tardi: il diagonale di Sette chiude il set sul 25-20 per Cuneo.

Secondo set, stesso copione: con Sottile in battuta Cuneo va sul 3-0. Fano però stavolta si ravvicina subito con Mengozzi che ferma Brignach a muro e poi pareggia a 4 con un altro block di Acuti su Codarin. I marchigiani trovano il loro primo break dell'incontro su una buona battuta di Merlo (12-10), ma non hanno fatto i conti con la giornata di grazia di Allik dalla linea di fondo: va al servizio e propizia un parziale di 6-0 dei suoi. Con un ace personale rimette in equilibrio il set, poi Roberti schiaccia fuori la palla del 13-12. Ancora Codarin a muro (14-12), arrivano il mani e fuori di Brignach per il 15-12 ed un fallo fischiato a Coscione che costringe Mastrangelo a chiamare time out sul 16-12 di Cuneo. L'estone è inarrestabile anche in attacco e firma la pipe del 18-13, mentre il 25-20 è opera di Sette.

Nel terzo parziale Cuneo trova ancora per prima break sul 5-3 con due attacchi di Sette, che poi firma anche il lungolinea che porta la MA Acqua S.Bernardo avanti 12-9 costringendo Mastrangelo al time out. I suoi si scuotono: Roberti firma il -1 (12-11), mentre l'errore in attacco di Allik riporta le squadre in parità sul 16-16 e poi un muro di Merlo sull'estone consegna ai marchigiani il break, 16-18. Dopo il time out di Battocchio Cuneo riordina per un attimo le idee con Sette a muro che ferma Marks e torna in parità, 19-19, ma poi Allik sbaglia l'attacco che consegna break e set ball agli avversari del 22-24. Il mani e fuori di Marks (23-25) riapre la partita.

Cuneo non accusa il colpo e approfittando del turno al servizio di Allik, che scrive a referto due aces consecutivi, si porta prima sul 4-1 e poi sul 6-2 con l'attacco vincente di Brignach. I biancoblu tornano a martellare con il servizio, è la volta di Sette a scrivere il punto del 9-4 dai nove metri, che poi però subisce il servizio di Coscione (9-6). Il muro di Acuti su Volpato riporta sotto Fano (9-7), ma è ancora Sette a cacciare indietro gli avversari sul 14-10, con Roberti che schiaccia fuori il punto del 16-11 cuneese. La Smartsystem recupera un break sull'errore di Allik (17-14) e torna a -2 (20-18) su quello di Sette. Fano ad un passo dall'aggancio sul 23-22, altra palla messa out di Allik, che però riesce a portare i suoi al match ball (24-22). Battocchio mischia per l'ultima volta le carte: dentro Compagnoni al servizio, con la diagonale Mastrangelo e Pinali. E "Pino" ringrazia firmando il punto della vittoria.