Ciclismo. Lorenza Beccaria: dal team OM.CC al professionismo

Lorenza Beccaria è pronta a fare il grande salto. La ciclista cuneese, che nel 2024 ha difeso i colori del team OM.CC, la squadra amatoriale di Officine Mattio, approda al mondo del ciclismo professionistico.

Nel 2025 Lorenza farà parte del team francese Buffaz, importante squadra di Lione con oltre 50 anni di storia. Il team OM.CC come opportunità per giovani di valore Nel 2023, Lorenza praticava corsa e atletica leggera, lontano dal mondo delle corse ciclistiche. Tuttavia, i tecnici di Ofcine Mattio, intuendo il suo grande potenziale atletico, decisero di accoglierla nella squadra, nonostante non avesse mai gareggiato in bici. Una scommessa che si è rivelata vincente.

“Al suo primo anno di attività ciclistica, Lorenza ha dimostrato un talento fuori dal comune – afferma Ricardo Pichetta, Presidente del team OM.CC – e le sue ottime prestazioni, su tutte la vittoria alla Granfondo New York, hanno confermato la bontà della nostra intuizione.”

In breve tempo, Lorenza ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori, mostrando una crescita costante e una determinazione incrollabile. Si tratta di un traguardo straordinario, che rende Lorenza la terza atleta in quattro anni, dopo Luca Vergallito e Samantha Arnaudo, a compiere questo percorso di crescita verso il palcoscenico internazionale passando per il team OM.CC.

“Siamo felici – continua Pichetta – che il team OM.CC, oltre a conseguire ottimi risultati sulle strade di tutto il mondo, possa essere anche una opportunità per giovani atleti promettenti come Lorenza. Forse, più di ogni vittoria, sono proprio storie come quella di Lorenza che ci ripagano di tutto l’impegno e la passione che noi di Ofcine Mattio, unitamente alle aziende sponsor che ci sostengono con ducia, profondiamo da anni nella squadra.” Una atleta promettente con un sogno nel cassetto.

“Durante un confronto a ne della scorsa stagione – aggiunge Giovanni Monge Roffarello, Amministratore Delegato del Gruppo Ofcine Mattio - Lorenza ci ha condato il suo grande sogno: partecipare al Giro d’Italia Women. Per aiutarla a realizzarlo, abbiamo ritenuto che il passaggio a un team professionistico fosse la scelta migliore.”

Il team Buffaz, con sede a Lione, è la squadra ideale per permettere a Lorenza di proseguire il suo processo di apprendimento e di confrontarsi con le migliori atlete del panorama internazionale. Questo team parteciperà a diverse gare Pro di alto livello, offrendo a Lorenza l’opportunità di ampliare il suo bagaglio di esperienza e afnare le sue competenze.

“Lorenza Beccaria – continua Monge Roffarello – è una super atleta. Sebbene debba ancora crescere come ciclista, siamo convinti che il suo futuro sia luminoso. L’ambiente competitivo e professionale del team Buffaz rappresenta un contesto ideale per il suo sviluppo, e non abbiamo dubbi che riuscirà a raggiungere traguardi sempre più prestigiosi.”