Coldiretti Cuneo e Baladin insieme per promuovere la carne bovina di razza Piemontese

Dopo il successo della prima edizione, tra il 29 novembre e il 1° dicembre 2024, torna un nuovo “Weekend della Piemontese” promosso da Coldiretti Cuneo in collaborazione con Baladin, a Bologna, Cuneo, Genova, Roma, San Donà di Piave nella Città Metropolitana di Venezia, Torino città e Torino aeroporto.

Da venerdì 17 a domenica 19 gennaio, in sette locali Baladin – Baladin Bologna, Open Baladin Cuneo, POP Genova, Open Baladin Roma, Garage Guinguette Baladin di San Donà, Open Baladin Torino e Baladin Torino Aeroporto – verranno raccontate, tramite dei materiali divulgativi, alcune peculiarità della carne bovina di razza Piemontese, presente nei menu, per incentivarne la scelta; sarà, inoltre, applicato lo sconto di 1 euro su tutti i tagli di carne Piemontese consumati.

I Weekend della Piemontese si inseriscono nel progetto “Piacere, la Piemontese” sviluppato da Coldiretti Cuneo con il contributo della Camera di Commercio di Cuneo, per promuovere sul territorio nazionale il consumo di carne bovina di razza Piemontese, eccellenza ancora poco conosciuta oltre i confini regionali. Prosegue, inoltre, la valorizzazione sui social della razza Piemontese tramite video Reel pubblicati sui canali di Coldiretti Cuneo, che raccontano le origini e le caratteristiche dei bovini di razza Piemontese, la tipologia di allevamento, il legame con il territorio, l’attenzione alla sostenibilità ambientale, l’etichettatura della carne e l’uso dei tagli in cucina.

Dopo l’appuntamento del 17-18-19 gennaio, Coldiretti ha in programma un terzo Weekend della Piemontese, in contemporanea nei sette locali Baladin d’Italia, i prossimi 7-8-9 febbraio.

“L’obiettivo – sostengono il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada, e il Direttore, Francesco Goffredo – è raccontare la bontà e l’unicità della carne bovina di razza Piemontese, raggiungere nuove fasce di consumatori italiani, far crescere in loro la curiosità e orientarne il consumo, a beneficio dei nostri allevamenti e di una produzione unica, storicamente ancorata a questo territorio”.

“Proseguiamo sulla strada della promozione – concludono – consci che, per fare davvero la differenza per il futuro del comparto, in termini di sostenibilità economica e di giusto reddito agli allevatori, sia indispensabile la sinergia di tutti gli attori della filiera”.