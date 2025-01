Fondo Sovranità Alimentare, Bergesio (Lega): “Dal Governo nuovi contributi e impegno a sostegno dei produttori del settore agricolo e dell’allevamento”

Stabiliti gli aiuti per i produttori agricoli che nel 2024 hanno fatto domanda per il Fondo Sovranità alimentare. Si tratta di 400 euro per ettaro per il mais, 200 invece per l’orzo, 176,40 per il frumento tenero e 158,37 per legumi e soia.

“Contributi finalizzati a migliorare ulteriormente la qualità già alta dei prodotti italiani e ad aiutare i produttori ad affrontare le crisi di mercato e l’innalzamento dei costi di produzione”, commenta il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente Commissione Attività produttive di Palazzo Madama.

Bergesio, responsabile del settore Agricoltura della Lega, spiega: “Per il 2024 lo stanziamento del Fondo Sovranità alimentare ammonta a 25 milioni di euro: 20 per le colture vegetali e 5 per la filiera delle carni bovine”.

Per quest’ultimo settore sono due gli interventi disponibili: per gli animali allevati secondo la linea vacca-vitello, a cui sono destinati 3,33 milioni di euro, e il secondo per gli animali certificati attraverso il sistema di qualità nazionale zootecnia, con uno stanziamento da 1,67 milioni. Gli allevatori ricevono 98,9 euro per capo per la linea vacca-vitello e 39,56 euro per SQNZ.

La gestione del fondo, con uno stanziamento di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2023 e il 2026, è affidata ad Agea. Condizione fondamentale per poterne usufruire è aver sottoscritto un accordo di filiera almeno triennale tra il produttore e gli altri operatori della catena del valore.

“In un momento in cui i produttori agricoli continuano a dover fare i conti con le criticità derivanti dalle tensioni internazionali, con l’instabilità dei mercati e con le dinamiche inflattive che si ripercuotono sui costi di produzione, dal Governo arriva un nuovo e positivo segnale di attenzione nei confronti del settore primario. Visione strategica e programmazione, per portare avanti un programma che guarda alla cultura della terra e alla difesa delle nostre identità: questa la ricetta che in questi primi due anni ha ispirato l’azione di Governo e il positivo lavoro svolto dal Ministero delle Politiche agricole e della sovranità alimentare a sostegno delle aziende italiane", conclude il senatore Bergesio.