Tato e i manifesti funebri non concessi a Cuneo

La vicenda del gatto Tato sarà tra i servizi che andranno in onda domani sera 16 gennaio nel programma a “Porta a Porta” di Bruno Vespa. La trasmissione inizierà, come di consueto, alle 23.30 su Rai Uno.

Si parlerà della storia di un gatto amato come un figlio dai suoi genitori cuneesi e, soprattutto, dei necrologi fatti stampare per annunciare la sua morte ma non affissi a Cuneo per il diniego dell'amministrazione e affissi invece, ma in modo abusivo, si è poi scoperto, a Boves e Borgo San Dalmazzo.

Un argomento che ha diviso e che ha suscitato reazioni molto diverse. Ma il tema è evidentemente sentito e attuale se è arrivato a meritare la platea nazionale e un programma come Porta a Porta. Il servizio è stato registrato lo scorso martedì e andrà in onda, appunto, nella serata di domani.