La polizia Locale ha un nuovo Vice Commissario

Il Corpo Unificato di Polizia Locale dell’Unione Terre della Pianura, di cui fanno parte i Comuni di Savigliano, Marene e Monasterolo di Savigliano, ha da alcuni giorni un nuovo Ufficiale: si tratta del Vice Commissario Gabriele Ghibaudo, cuneese, classe 1988, laureato in Scienze giuridiche.

In servizio nella Polizia Locale dal 2007, promosso Sottufficiale nel 2014, ha raggiunto il grado di Ispettore capo, maturando la propria esperienza professionale nei Comandi di Carmagnola, Bra, Cuneo, Peveragno, Fossano e Unione Terre della Pianura, specializzandosi nell’attività operativa e di servizio esterno sul territorio, in particolare nell’attività di pattuglia in auto e in moto con compiti di prevenzione generale e di pronto intervento.

Nell’ultimo anno, in tre concorsi pubblici esperiti da Enti diversi, è risultato idoneo per il profilo di Vice commissario, area dei funzionari. L’Unione Terre della Pianura, richiesta ed ottenuta l’autorizzazione del Comune di Cairo Montenotte, ha utilizzato la graduatoria del comune ligure, assumendo il nuovo Ufficiale saviglianese dal 30 dicembre scorso.

"Il Vice Commissario Ghibaudo - spiega il Comandante Reggente Massimo Tavella - va a coprire nella pianta organica del personale il posto rimasto vacante a seguito del pensionamento del Commissario Luciana Garavagno. La sua è sì una nuova assunzione, ma di fatto non si tratta di un operatore in più, poiché Ghibaudo aveva preso servizio all’Unione dal 1° gennaio 2024, arrivato per mobilità dal Comando di Fossano col grado di Ispettore. A lui rivolgo vive congratulazioni ed i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico".