La Cuneo del volley piange Enrico Armitano, anima dei Crazy Cats biancorossi

Lutto nel mondo della pallavolo cuneese. È mancato all'affetto dei suoi cari il caragliese Enrico Armitano, anima dei Crazy Cats, il gruppo di tifosi che sostiene la Cuneo Granda Volley.

Enrico ne era uno dei fondatori, seguiva sempre le partite con la sciarpa in testa ed era soprannominato "direttore d'orchestra" poichè era solito "dirigere" i cori indirizzati alla squadra.

È ricordato come una persona solare ed amabile. Lascia un vuoto in mezzo alla curva dalla quale urlava la sua soluzione vincente alle giocatrici: "Palla veloce in centro!"

In un post pubblicato sui social il cordoglio del collettivo Crazy Cats biancorossi

"Purtroppo oggi ci ha lasciato un grandissimo amico, uno dei fondatori ed anima da sempre della tifoseria dei Crazy Cats: Enrico Armitano, purtroppo un brutto male l 'ha portato via prematuramente...sarai sempre con noi magico direttore d' orchestra, una persona sempre allegra e con la soluzione per qualsiasi partite: palla veloce in centro!!"