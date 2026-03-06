Referendum, serata informativa gratuita al Teatro Civico di Caraglio

I volontari della scuola di italiano per stranieri promuovono una serata informativa sul referendum. Certi che sia importante esercitare un proprio diritto di cittadini attivi partecipando alla consultazione popolare attraverso il proprio voto, siamo altresì convinti che per scegliere consapevolmente è necessario sapere di che cosa trattino i vari quesiti su cui si è chiamati a dirsi se contrari o favorevoli.

In quest'ottica si invita all'incontro dal titolo: "CONOSCERE PER SCEGLIERE". La serata avrà luogo giovedì 12 marzo, presso il Teatro Civico di Caraglio, alle ore 21.00.

Relatore ospite sarà l'avv. Davide Sacchetto che illustrerà la materia entrando nel merito dei temi in questione sì da offrire a chi sarà presente una panoramica competente, approfondita ed imparziale.