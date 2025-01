Nuovo Bando per il Servizio Civile 2025

È stato pubblicato il nuovo bando Servizio Civile Universale per i volontari, che saranno avviati tra maggio e giugno del 2025. Si tratta di una scelta che giovani in età compresa tra i 18 e i 28 anni possono effettuare, dedicando un periodo ad azioni utili alla comunità e al territorio.

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio articolato su 25 ore settimanali, su cinque giorni a settimana.

I giovani interessati hanno tempo fino alle ore 14.00 del 18 febbraio 2025, per presentare la domanda di partecipazione ad uno dei 13 progetti assegnati alle ACLI Cuneesi,

all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile compilare e scegliere le singole possibilità.

In sintesi ecco i progetti assegnati al sistema ACLI provinciale:

Presso sede di Piazza Vincenzo Virginio 13/A:

Progetto: La forza delle famiglie (1 posto)

Presso sede CTA Piazza Vincenzo Virginio 13/A

Progetto: Turismo sostenibile (1 posto)

Presso sede di Piazza Vincenzo Virginio, con Ente attuatore U.S. ACLI

Progetto: Sport libera tutti (1 posto)

Presso Movicentro, in Piazzale della Libertà 16, con Ente attuatore ACLI cuneesi

Progetto: La forza delle famiglie (1 posto)

Presso GESAC, Via Roma 7, con Ente attuatore ACLI cuneesi

Progetto: Radici (1 posto)

Presso parrocchia Cuore Immacolato Cuneo, Enti attuatori US ACLI e circolo sportivo parrocchia

Progetto: Sport libera tutti (2 posti)

Presso le sedi di Alba, Dronero, Mondovì, Saluzzo e Savigliano

Progetto: Radici (1 posto per ogni sede)

Si ricorda agli interessati che anche il periodo prestato come servizio civile presso le Acli, come quello prestato nelle altre sedi, hanno maggiori possibilità di vincere un concorso pubblico (anche nella scuola) perché il DL n. 44 del 22 aprile 2023 stabilisce che il 15% dei posti messi a bando siano riservati a candidati che hanno concluso un periodo di Servizio Civile Volontario.

In totale sono da assegnare 62.549 operatori in Italia, di cui 112 posti su 20 progetti e 57 sedi nella Granda.

Si ricorda che è stata presentata nei mesi scorsi a Roma la Campagna congiunta “Quanto Vale il Futuro? Più Servizio Civile per investire nei giovani e nel bene comune!”

Il CNESC (Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile), a cui aderiscono anche le ACLI, oltre ad altre associazioni ed Enti, hanno presentato il Manifesto ed il logo della campagna, che vuole rappresentare un impegno fattivo e permanente da parte degli Enti co-promotori e di quanti aderiranno, per far crescere assieme alle Istituzioni l’intero sistema Servizio Civile.