Domani a Limone Piemonte l'ultimo saluto a "Beppe" Andrea Marro, storico maestro di sci

Grande cordoglio a Limone Piemonte per la scomparsa di Andrea Marro.

Storico maestro di sci, "Beppe", come lo chiamavano tutti, si è spento all'età di 75 anni, all'ospedale Carle di Cuneo.

Artigiano elettricista, già consigliere comunale, era un grande amante dello sci, che ha praticato non solo come maestro ma anche come atleta nella nazionale nello slalom.

"Beppe era un amico, una persona stimata e preziosa per la nostra comunità - commenta il sindaco, Massimo Riberi - "In queste ore di lutto giungano le più sentite condoglianze alla famiglia a nome mio e di tutta l'amministrazione comunale".

Lascia la moglie Marinella, il figlio Giorgio con Pamela, l’adorato nipote Pietro e i parenti tutti.

Questa sera alle 20.30 sarà recitato il Santo Rosario nella parrocchia di San Pietro in Vincoli dove domani, lunedì 15 aprile alle 15, verranno celebrati i funerali.