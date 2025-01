Volley A1F. Cuneo-Novara 3-1. Panetoni: "Sono orgogliosa di quello che ha fatto la mia squadra questa sera" [VIDEO]

Una grandissima vittoria: ecco cosa è successo ieri sera al Palazzo dello Sport di San Rocco Castagnaretta. Davanti a una corazzata come la Igor Gorgonzola Novara, capace di superare Milano, le Gatte della Honda Olivero Cuneo non si sono fatte intimorire e hanno offerto ai tifosi presenti la loro miglior prestazione, singola e di squadra.

Trascinate da una super Ana Bjelica, premiata MVP con 31 punti messi a segno, tutte le biancorosse chiamate in causa da coach Pintus hanno contribuito significativamente al successo.

"Questa sera abbiamo giocato di squadra" ha commentato il libero Sara Panetoni al termine del match. "Sono molto contenta del risultato e sono orgogliosa di quello che ha fatto la mia squadra oggi".

Un po' di rammarico per il primo set, compromesso da alcuni errori, ma a cui le Gatte hanno saputo reagire prontamente: "L'importante era restare lì. Nel quarto set abbiamo ribaltato il risultato da 8-12 a 14 pari. A inizio anno succedeva il contrario".

E infine, sulla prossima giornata contro Roma: "Roma sarà una partita difficile, in primis perchè andiamo in casa loro, dove non è facile giocare. è uno scontro diretto e noi daremo tutto, come abbiamo fatto stasera".

