Volley A2/F - UFFICIALE: la canadese Melissa Langegger è una nuova giocatrice della Bam Mondovì

Ora è anche ufficiale: Melissa Langegger, schiacciatrice canadese di 26 anni, è una nuova giocatrice della Bam Mondovì. La nuova banda del Puma è arrivata in città già mercoledì e domenica potrebbe fare il suo esordio in campo nel match casalingo contro il Costa Volpino. Langegger proviene dall'esperienza slovena con il Gen- Volley, mentre in precedenza aveva vestito le maglie di VC Wiesbaden (Germania), AO Thiras (Grecia), Team Canada Volleyball (Canada), Volley Lugano (Svizzera) e Western Ontario Un. (Canada).

L'arrivo di Melissa Langegger e il contemporaneo addio di Lara Berger, destinazione Brescia, lascia supporre che Giulia Viscioni venga confermata nel ruolo di opposto, con la schiacciatrice canadese in campo affiancata all'occorrenza da Lancini e Bosso. Ecco di seguito il comunicato della Bam Mondovì:

La società Mondovì Volley annuncia che dalla prossima giornata di campionato coach Basso avrà a disposizione la schiacciatrice canadese Melissa Kristine Langegger.

“Sono molto felice ed emozionata per questa nuova esperienza. Non vedo l’ora di poter scendere in campo e dare il mio contributo alla squadra!”: queste le prime parole della nuova pumina.

Classe 1998, Langegger vanta una lunga esperienza nei club di gran parte d’Europa. Dopo il College in Canada, dove ha disputato i campionati universitari, l’atleta veste la maglia del Volley Lugano (Svizzera), AO Thiras (Grecia), VC Wiesbaden (Germania). La schiacciatrice ha giocato la prima parte della stagione 2024/2025 con in Slovenia, tra le fila del Gen-I Volley.

Arrivata pochissimi giorni fa in Italia, Langegger ha sbrigato velocemente le ultime pratiche burocratiche, che consentiranno alla Bam Mondovì di schierarla a referto per la gara casalinga di domenica 19 gennaio (ore 17.00).