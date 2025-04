Maxi tamponamento sulla Torino-Savona: sei vetture coinvolte e traffico paralizzato all'altezza di Carmagnola

Grave incidente a pochi chilometri dall'ingresso dell'autostrada A6, tra Torino e Carmagnola, in direzione sud.

Nel sinistro, avvenuto al km 3+300 verso le 8 di questa mattina 14 aprile, sono rimaste coinvolte sei vetture.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e il personale del soccorso sanitario, per la presa in carico dei feriti, che sarebbero sei e di cui, però, non si conoscono le condizioni.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada potrebbero durare ancora a lungo. La tratta autostradale al momento è chiusa ed è indicato, come percorso alternativo, la strada regionale 20 e poi la provinciale 661.

Al momento il traffico è completamente paralizzato in tutta la zona e in particolare nella tangenziale sud di Torino, dove vengono segnalate code di oltre cinque chilometri.