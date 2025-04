Alba, tangenziale più fluida e città blindata per il Rally, la polizia municipale: "Massima attenzione su traffico e sicurezza"

Mentre Alba si prepara ad accogliere la 19ª edizione del Rally Regione Piemonte, in programma da oggi al 13 aprile, la Polizia municipale è al lavoro per garantire sicurezza e viabilità in città e lungo le principali arterie di scorrimento, a partire dalla tangenziale.

Il comandante Antonio Di Ciancia spiega: "In questi giorni il nostro impegno si concentra soprattutto sul Rally e sulla viabilità della tangenziale, che negli orari di punta arriva a sopportare flussi di oltre 35mila veicoli al giorno. Abbiamo chiesto ad Anas di intervenire per migliorare la cantieristica e già si vedono i primi risultati: l’allungamento della corsia di accelerazione in uscita da via Ognissanti e corso Nebbiolo ha reso più fluida l’immissione sul ponte strallato e sul ponte vecchio, soprattutto dopo le 17.30".

Per agevolare il deflusso, sono stati posizionati anche dissuasori mobili per allungare il corridoio di uscita di circa 150 metri.

"Tutti gli interventi legati al Rally e alla viabilità sono stati concertati con il questore - sottolinea Di Ciancia - in modo da garantire il massimo coordinamento tra le forze dell’ordine impegnate sul campo."

Parallelamente, il corpo di Polizia municipale è in piena attività per gestire l’organizzazione logistica e la sicurezza legata al Rally, che quest’anno assegna il Trofeo Silvio Stroppiana, valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e per la Coppa Rally di Zona. La manifestazione, che ha ereditato la tradizione del Rally di Alba, coinvolge decine di equipaggi e migliaia di appassionati.

La manifestazione avrà nella città di Alba il suo cuore pulsante, con il parco assistenza, i riordini e le cerimonie di partenza e arrivo ospitati nelle sue piazze, mentre il Palazzo dei Congressi di piazza Medford sarà adibito a direzione gara e sala stampa.

"Il centro storico sarà interessato da numerose limitazioni e chiusure: da giovedì a domenica, l’intera area tra piazza San Paolo, piazza Michele Ferrero e piazza Prunotto sarà riservata alle operazioni del Rally, in particolare per il parco chiuso. Da domenica, piazza Prunotto sarà nuovamente disponibile per la sosta".

Il piazzale Inail, invece, "è rimasto disponibile per il parcheggio, proprio per venire incontro alle esigenze di residenti e visitatori", aggiunge Di Ciancia. Due prove "spettacolo" in notturna sono previste nella zona industriale di corso Asti, tra venerdì e sabato sera, con presidi rafforzati da parte della Polizia municipale.