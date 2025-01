Volley A2M, Reggio Emilia-Cuneo 2-3. Coach Battocchio: "Stiamo facendo di più di quel che dovremmo" [VIDEO]

"Una partita sofferta come ci aspettavamo", questo il commento di Matteo Battocchio a riassumere la vittoria della sua squadra a Reggio Emilia: "Probabilmente è per questo che siamo riusciti a rimanere in gara in tutta la partita".

Per il coach di Cuneo i due punti strappati sul campo emiliano sono "una bellissima vittoria. Non me ne frega nulla della classifica, stiamo facendo di più di quello che forse dovremmo. Complimenti ai ragazzi, una lotta nella quale non hanno mollato mai".

LA VIDEO INTERVISTA A MATTEO BATTOCCHIO QUI SOTTO: