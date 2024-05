A Fossano i funerali di Franco Gaggero, ex sindacalista e già presidente della Uisp Cuneo

Si svolgeranno domani, venerdì 23 maggio, alle ore 15 presso la chiesa del Salice di Fossano i funerali di Franco Gaggero, 83 anni, spentosi nella città degli Acaja dopo una lunga malattia.

Ligure di nascita ma fossanese d’adozione, Gaggero era molto conosciuto in tutta la Granda. Grande appassionato di ciclismo, dopo un passato di corse in gioventù, non aveva mai smesso di pedalare come amatore, tanto da essere stato presidente della Ciclomotori Fossano. Aveva unito questo amore per lo sport (aveva anche presieduto la Uisp Cuneo) con la sensibilità nei confronti di chi era stato meno fortunato e aveva ideato la "Fossano in Bici", manifestazione benefica diventata poi appuntamento fisso della primavera cittadina.

Sindacalista, era stato responsabile provinciale della Uilm. Altra sua grande passione era quella per la caccia, che praticava regolarmente e che lo portava talvolta sulle montagne al confine tra Piemonte e Liguria. Che fosse una battuta al cinghiale o alla lepre, molti suoi compagni ne ricordano la mira proverbiale, sviluppata anche con la pratica di un’altra disciplina: il tiro al piattello.

Tutte queste occupazioni non lo hanno mai fatto allontanare dalla famiglia: è stato marito, padre e nonno premuroso, presente, affettuoso e molto amato.

Lascia la moglie Anna Maria, i figli Emanuela, Giambi e Stefania con Gianluca, e i nipoti Anna e Francesco.