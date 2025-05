La Fondazione Adas ETS presenta "La Mela del Sollievo"

La Giornata Nazionale del Sollievo è un evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome insieme al Ministero della Salute e alla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti per promuovere e testimoniare la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che sono giunti all'ultima fase della vita.

Per celebrare la XIV Giornata Nazionale del Sollievo la Fondazione Adas ETS in collaborazione con il Coordinamento Federazione Cure Palliative Piemonte presenta "LA MELA DEL SOLLIEVO IN PIEMONTE".

Acquistando la mela del sollievo aiuti e sostieni la Fondazione Adas a proseguire la propria attività di assistenza domiciliare rivolta ai sofferenti. La mela Eplì è la mela della gentilezza, è una mela nata, cresciuta e lavorata in Piemonte, resistente per natura ai parassiti riducendo coì gli interventi sulle coltivazioni.

Troverai gli operatori della Fondazione Adas martedì 27 maggio 2025 in Corso Nizza angolo Piazza Galimberti dalle ore 9 alle ore 18.