La sociolinguista Vera Gheno ospite a Bra

Venerdì 7 febbraio alle 20.30 si svolgerà presso la sala conferenze del centro polifunzionale “G. Arpino” l’incontro “Costruire con le parole. Superare i divari linguistici per creare Comunità” organizzato nell’ambito delle iniziative di “OIKOS. Città, casa comune” un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Le parole sono il fondamento su cui si edificano le nostre relazioni, il nostro pensiero e la comunità stessa; attraverso di loro le persone comunicano le loro idee, le convinzioni, le loro esperienze, trasmettono valori e generano connessioni profonde. Tuttavia, il lessico quotidiano si è progressivamente impoverito: delle circa 50.000 parole che costituiscono il patrimonio linguistico italiano, l’uso comune si riduce a poco più di 1.500 termini, una tendenza particolarmente evidente tra le generazioni più giovani. Questo fenomeno non è privo di conseguenze, poiché limita la capacità di esprimere emozioni, rende difficoltosa la costruzione di relazioni autentiche, favorisce l’omologazione al pensiero dominante e indebolisce l’attenzione.

In questo contesto, l’incontro con Vera Gheno, sociolinguista, traduttrice e divulgatrice, rappresenta un momento di profonda riflessione sulle potenzialità del linguaggio. Venerdì 7 febbraio, presso la Sala Conferenze del Centro Polifunzionale G. Arpino, la dottoressa Gheno offrirà al pubblico una disamina illuminante del potere delle parole e di come possano essere utilizzate per costruire comunità oggi. La sua capacità di rendere accessibili e coinvolgenti anche i temi più complessi permetterà di cogliere appieno come il linguaggio possa divenire strumento di comprensione, partecipazione e trasformazione sociale per favorire l’inclusione, il dialogo e la costruzione di comunità coese e consapevoli.

Vera Gheno, sociolinguista e traduttrice è una figura di spicco nel panorama della sociolinguistica italiana, ha collaborato per vent’anni con l’Accademia della Crusca e oggi è ricercatrice presso l’Università di Firenze. Si occupa prevalentemente di comunicazione digitale, questioni di genere, diversità, equità e inclusione. La partecipazione all’incontro è libera; per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 366 2401353.