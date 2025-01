Servizio civile a Rifreddo: un’opportunità per giovani volontari

Il Comune di Rifreddo ha aperto le candidature per un posto da volontario o volontaria nell’ambito del Servizio Civile Universale per l’anno 2025.

Il bando offre ai giovani la possibilità di partecipare al progetto sociale “Azioni in Comune”, parte dell’iniziativa del Consorzio Monviso Solidale “Con Impegno e Passione”.

Perché scegliere il Servizio Civile? Dedicare un anno della propria vita al Servizio Civile è un impegno, verso se stessi ma anche verso gli altri in un progetto di cittadinanza “attiva”, che offre la possibilità di crescere confrontandosi, di maturare dal punto di vista umano e professionale, vivendo un’esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro. Le competenze acquisite durante questo anno, infatti, sono riconosciute e valorizzate.

È prevista, inoltre, la riserva di una quota del 15% nei concorsi pubblici a chi ha svolto il Servizio Civile e tale esperienza viene valutata - nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione - e può valere come titolo di preferenza.

Il progetto sociale “Azioni in Comune” vede gli Operatori Volontari inseriti in contesti sociali multipli, i quali avranno modo di interagire con la comunità territoriale direttamente nei Comuni, in biblioteca, in progetti di sviluppo dell’educazione e della promozione culturale.

Il percorso vuole affacciare l’operatore volontario in un luogo aggregativo e di comunità, che offre una pluralità di servizi e occasioni di partecipazione, confronto, relazioni ed inclusione.

Il programma presentato dal Consorzio Monviso Solidale al Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile si chiama “Con impegno e passione” e si realizza attraverso le finalità generali di promuovere la crescita personale dei giovani volontari di Servizio Civile, rendendoli protagonisti nella realizzazione di interventi individuali e nella partecipazione alle attività aggregative rivolte a specifiche componenti della popolazione sia in condizione di fragilità che non. L’utenza sarà rappresentata da minori, adolescenti, disabili, anziani, stranieri, famiglie.

Il contributo che porteranno gli OV si espleterà sia attraverso il lavoro di “cura” ed accompagnamento delle persone che incontreranno, sia maturando la capacità di lavorare in “equipe”, facendoli partecipare alle riunioni degli operatori ed alle riunioni interprofessionali tra servizi e negli incontri con le associazioni di terzo settore del territorio.

Il Servizio Civile ha la durata di 12 mesi e prevede un impegno di 25 ore settimanali, con un rimborso mensile di 507,30 euro.

L’iscrizione può essere fatta esclusivamente on line (essenziale essere in possesso delle credenziali Spid) collegandosi al sito: https://domandaonline.serviziocivile.it/

Per ulteriori informazioni leggere il bando: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2024/12/bando-ordinario-2024/

In caso non si possedesse ancora lo Spid si può ottenere gratuitamente accedendo ai punti di facilitazione digitale prenotandosi al numero 0171-1680375.

Le domande di iscrizione devono essere presentate entro e non oltre il 18 febbraio alle 14.

Si tratta di un’occasione preziosa per dedicare un anno a un’esperienza di cittadinanza attiva, sviluppando competenze personali e professionali e contribuendo concretamente al benessere della comunità.