Inter alla carica: l'obiettivo è superare il Napoli e avviare presto la prima fuga scudetto

L'Inter scalpita, con l'obiettivo dichiarato di superare il Napoli e imprimere una svolta decisiva nella corsa scudetto. La squadra nerazzurra ha infatti mostrato dei netti segnali di crescita e soprattutto di nuova consapevolezza, confermando di essere uno dei principali protagonisti del campionato. Dopo la vittoria contro l’Empoli, che ha dato verve all’ambiente, l’Inter punta a consolidare la propria posizione in classifica e a mettere pressione agli avversari diretti. Ed è una missione che oggi sembra più semplice, anche per via di un Lautaro ritrovato.

Da Lautaro alla profondità della rosa

Lautaro Martinez si conferma in assoluto il leader tecnico più importante della squadra. Con il raggiungimento dei 100 gol in maglia nerazzurra, l’attaccante argentino sta vivendo una stagione particolare, segnata da diverse difficoltà iniziali e giunta ad una svolta positiva solo nelle ultime settimane. Il periodo più buio sembra alle spalle, e ora la stella nerazzurra può rinascere e tornare a brillare nel firmamento del calcio italiano ed europeo.

Lautaro è anche uno dei motivi che spingono gli esperti a considerare l'Inter come la grande favorita per la vittoria dello scudetto. Lo dicono sia le quote relative alle scommesse , sia i numeri di una stagione fin qui ottima. Ma il Toro è soltanto una delle tante armi che i nerazzurri hanno a propria disposizione. Uno degli aspetti più rilevanti dell’Inter di quest’anno, infatti, è la profondità della rosa.

Dopo una prima parte di stagione caratterizzata dai tanti infortuni, il recupero quasi totale dei giocatori consente ora a Inzaghi di avere più carte a disposizione. La crescita di profili come Bisseck e Dumfries ha offerto nuove alternative e maggiore equilibrio tattico: due fattori che potrebbero risultare decisivi nel corso di un campionato animato da un calendario particolarmente fitto. A febbraio, infatti, l’Inter sarà impegnata in sei partite fondamentali, inclusi il recupero contro la Fiorentina e probabilmente l’andata degli ottavi di Champions League .

La contiper superare il Napoli in classificanuità

Inzaghi, sin dai primi giorni di questa stagione, ha posto l’accento sulla continuità, ovvero l'aspetto che è spesso mancato in alcune fasi decisive. Il tecnico sta lavorando per evitare quei cali di rendimento che hanno frenato la squadra nelle stagioni precedenti, portandola di fatto a perdere ben 2 scudetti. E la continuità è anche l'arma che sta facendo brillare il Napoli di Antonio Conte, finora meritatamente al primo posto, anche se i nerazzurri teoricamente potrebbero agguantarlo vincendo la partita da recuperare.

La pressione esercitata dal Napoli, principale avversario nella corsa al titolo, rappresenta comunque uno stimolo prezioso per l’Inter, che ha sempre dato il meglio di sé in condizioni di lotta. Una lotta al vertice che con tutta probabilità sarà molto serrata, con esiti ad oggi imprevedibili, considerando che entrambe le squadre "rischiano" di trascinarsi il discorso scudetto fino alle ultime giornate. Ma l'Inter è sulla carta superiore, e dovrà trovare la chiave giusta per far valere la sua superiorità anche sul rettangolo verde. E poi c'è un ulteriore stimolo: l'Inter non vince due scudetti consecutivi dai tempi di José Mourinho.