Ombre sulla promozione del “Fricassè”: indagati anche i cuneesi Beppe Carlevaris e Luca Ferrua

Corruzione e turbata libertà di scelta del contraente: è aperto con questi capi d’accusa il fascicolo della Procura di Torino affidato al pm Elisa Buffa, che riguarda la promozione del ‘Fricassè’ nel Comune di Baldissero Torinese e che vede tra i cinque imputati anche i due cuneesi Giuseppe Carlevaris e Luca Ferrua.



Il cuore dell’inchiesta parlerebbe di favori richiesti e concessi in cambio dell’affidamento della promozione del piatto tipico - variante del fritto misto alla piemontese – e ha preso il via quando la consigliera comunale di Baldissero Paola Chiesa si è rivolta alla Procura indicando come Visit Piemonte – di cui il limonese Carlevaris è presidente, così come del Consorzio Conitours - avesse erogato un finanziamento di 48mila euro all’ente “Pinin Pacot”, che ha scelto la Rosfert srl – società di comunicazione per eventi in cui figura proprio Ferrua, giornalista e direttore de “Il Gusto” - per promuovere il piatto e un evento a esso collegato.



La società, secondo gli inquirenti, avrebbe però pubblicizzato poco o nulla - specie sui social network - rendicontando spese troppo alte. Le indagini, dopo i primi sopralluoghi, procedono.