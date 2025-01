TRUMP, la nuova criptovaluta di Donald Trump diventa virale: la miglior meme coin del momento?

Una nuova meme coin lanciata su Solana e collegata al Presidente eletto Donald Trump è esplosa immediatamente dopo il lancio a oltre 10 miliardi di dollari di market cap.

Promossa tramite i social media di Trump, in particolare Truth Social e X, TRUMP è diventata rapidamente virale, suscitando un entusiasmo significativo mentre il clamore attorno alla sua imminente inaugurazione continua a catturare l'attenzione del mercato cripto.

Sebbene non abbia mancato di generare alcune critiche, con alcuni che l'hanno definita un potenziale "rug pull", le prestazioni di TRUMP non possono essere negate. Ha di fatto superato Bonk, Dogwifhat, Pudgy Penguins e Floki Inu per entrare nella top tre delle meme coin più grandi per capitalizzazione di mercato. Ma si tratta davvero della miglior meme coin su cui puntare in questo momento?

Il valore di Official Trump (TRUMP)

Al momento della scrittura, la meme coin su Solana viene scambiata intorno ai 53$, con un aumento straordinario rispetto al prezzo di debutto. La capitalizzazione di mercato continua a crescere ed è ora a più di 12 miliardi di dollari. TRUMP è la cripto con il maggior guadagno nelle ultime 24 ore.

Gli investitori speculativi sono entusiasti di questa forte performance, anche se alcuni cercano ancora chiarezza sul fatto che Trump abbia effettivamente promosso il progetto o se i suoi account siano stati compromessi.

Ma cos'è TRUMP? Secondo il suo sito web (GetTrumpMemes), la meme coin è ispirata all'iconica dichiarazione "Fight, Fight, Fight" fatta da Donald Trump in seguito all’attentato alla sua vita durante la campagna elettorale tenutasi in Pennsylvania il 13 luglio 2024.

Viene descritta come un modo attraverso il quale i sostenitori del Presidente eletto possono interagire con il suo brand politico nel mondo digitale, specialmente mentre si prepara a promuovere la crescita delle criptovalute negli Stati Uniti.

L'annuncio di TRUMP sui social media è apparso per la prima volta su Truth Social, incoraggiando gli utenti a visitare il sito ufficiale per acquisire i token. Un messaggio simile è stato successivamente condiviso sul suo account verificato su X.

Cripto vera o truffa?

Questi annunci sono stati accolti con molto scetticismo, con alcune personalità di rilievo che mettono in dubbio la legittimità del progetto. Ci sono anche preoccupazioni sul fatto che gli account di Trump possano essere stati compromessi, anche se non è ancora arrivata alcuna smentita o chiarimento ufficiale dal suo team.

Un'altra preoccupazione che solleva potenziali segnali di allarme su questa nuova criptovaluta è la sua distribuzione prima del lancio. Bubblemaps, uno strumento di auditing di alto livello per token DeFi e NFT, ha rivelato l'allocazione dell'80% della sua offerta totale di 1 miliardo ai creatori, il che alimenta ulteriormente il pessimismo attorno al progetto.

In termini di prestazioni, comunque, il prezzo del token ha visto un aumento a tre cifre nelle ultime 24 ore, nonostante il trend ribassista evidente nel mercato più ampio. L'ascesa del token riflette la forte influenza di Donald Trump nel mondo delle criptovalute e il più ampio fascino delle meme coin.

Nel caso in cui Trump neghi di aver approvato il progetto, potrebbe ridurre la fiducia degli investitori nel suo potenziale e innescare una forte pressione di vendita che potrebbe far scendere il prezzo sotto 1 dollaro.

Considerando le controversie attorno al modello di lancio di TRUMP e il collegamento con il presidente eletto ancora non del tutto chiaro, gli investitori potrebbero cercare nuove meme coin in cui investire in maniera più sicura, come Wall Street Pepe, un progetto che sta facendo parlare di sé per il suo valore unico e comunità in rapida ascesa.

WEPE è l’alternativa a TRUMP

Grazie al suo stile spietato in stile Wolf of Wall Street, il popolare film sui broker statunitensi, al fascino delle meme coin e ai vantaggi di staking, Wall Street Pepe sta conquistando fama nello spazio cripto da quando è approdata in presale.

Il punto forte del progetto deriva dal suo piano di togliere il controllo del mercato dalle mani delle balene e restituirlo ai trader di piccolo calibro. Fondamentalmente, Wall Street Pepe sta riunendo un team di investitori pronti a muovere il mercato e ottimizzare i loro ritorni nel mercato rialzista. I membri del movimento godranno di accesso esclusivo a intuizioni di mercato, strategie e segnali che possono aiutarli a superare le balene nel trading.

Un gruppo interno, simile a quelli accessibili alle balene, permetterà ai membri di condividere potenziali opportunità di mercato prima che diventino di dominio pubblico.

Allo stesso modo, il progetto prevede di organizzare competizioni di trading settimanali, in cui i membri possono presentare i loro trade di successo per guadagnare grandi ricompense.

Questi aspetti cruciali del progetto stanno alimentando la sua domanda, cosa che ha permesso a WEPE di raccogliere oltre 50 milioni di dollari in presale fino ad oggi. Con varie proiezioni che suggeriscono una prolungata bull run nel 2025, gli analisti di mercato hanno identificato WEPE come la prossima potenziale gemma 100x.

Vai alla presale di Wall Street Pepe