Incidente a Santa Vittoria d'Alba crea lunghe code e rallentamenti

Giornata difficile per la viabilità in Alba e dintorni. Questa mattina un uno scontro tra due vetture, poco prima del ponte Caduti di Nassiriya, verso le 8.45, ha creato disagi e rallentamenti. Verso le 14.30, un altro incidente che ha coinvolto un camion e un'Opel Corsa sulla statale 231, nella zona del Bennet a Santa Vittoria d'Alba ha provocato lunghe code. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Alba per la messa in sicurezza. Il conducente dell'auto è stato portato in ospedale per accertamenti. Illeso il guidatore del mezzo pesante.