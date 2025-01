Controlli a tappeto a Saluzzo contro l’abbandono rifiuti. In azione anche tre nuove videocamere

I primi verbali sono già stati recapiti. Intanto, proseguono i controlli sul territorio e le azioni di sensibilizzazione per la popolazione.

Grazie all’acquisto di tre nuove videocamere mobili, gli agenti della Polizia locale del Comune stanno portando avanti un’operazione di contrasto all’abbandono dei rifiuti per le strade della città e anche nelle campagne circostanti.

“L’obiettivo – dice Fulvio Senestro, comandante della Polizia locale –, ovviamente condiviso insieme all’Amministrazione civica, è vivere ed abitare in un Comune più bello, più pulito, più curato. Tanti saluzzesi si impegnano, ma alcuni rischiano di rendere vani tutti gli sforzi degli altri”. “Da tempo ci adoperiamo per sensibilizzare la popolazione contro l’abbandono di spazzatura – prosegue – anche in collaborazione con il Consorzio Sea che si occupa del ciclo dei rifiuti. Chi conferisce in modo errato crea un danno all'ambiente ed a alla maggior parte dei cittadini ed anche un aggravio di costi per tutti”.

Gli accertamenti risultano complessi e lunghi. "Per questo - prosegue - ricerchiamo sempre la collaborazione dei saluzzesi, che invitiamo prima di tutto a seguire le procedure della corretta differenziata”.

Nelle stesse settimane in cui l’azione della Polizia locale di Saluzzo si è concentrata sulle verifiche, è anche stato intensificato il programma di interventi nelle scuole cittadine per tenere corsi e approfondimenti sulla corretta raccolta differenziata a decine di studenti dalle Scuole dell’Infanzia fino alle Medie.

“Il nostro impegno per il futuro – dice il sindaco Franco Demaria – passa per tanti aspetti dalle scuole. Anche per avere una città più pulita, ordinata, civile e bella puntiamo sui giovani saluzzesi che sapranno come comportarsi da adulti e che già adesso possono influenzare i genitori in azioni e comportamenti virtuosi. Grazie a tutti per l’impegno”.